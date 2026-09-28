Przedterminowe wybory skłóciły prawicę. Słaby wynik kandydata PiS to efekt „rozłamu”?

Po odwołaniu Aleksandra Miszalskiego (Koalicja Obywatelska) w Krakowie w ubiegłą niedzielę odbyło się głosowanie. Najwięcej procent uzyskał kandydat niezależny – Łukasz Gibała. Do drugiej tury wyborów prezydenckich przeszła jeszcze senatorka Monika Piątkowska (na którą postawiła KO i Polskie Stronnictwo Ludowe).

Michał Drewnicki, na którego sukces liczyło Prawo i Sprawiedliwość, 27 września zamknął podium. Gratulacje złożył mu wiceprezes ugrupowania i kandydat na premiera – Przemysław Czarnek.

W jego opinii winę za wynik – który chyba nie usatysfakcjonował w pełni polityków partii – ponoszą m.in. osoby, które przeszły do Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego.

Wybory w Krakowie a spór na prawicy. „Wyparcie rzeczywistości”

„Gratulacje dla Michała Drewnickiego za świetną kampanię w Krakowie i dobry wynik! Wielka praca, energia i determinacja. Warto pomyśleć, ile można byłoby osiągnąć, gdyby prawica była zjednoczona. Michał – przed Tobą wielkie perspektywy. To nie koniec tej historii, tylko dopiero początek!” – napisał na platformie X.

Drewnicki zareagował wkrótce na wpis byłego ministra edukacji. „Dziękuję! 111 dni ciężkiej, codziennej pracy. Mimo rozłamu, i różnych innych przeciwności wynik znacznie lepszy niż pokazywały sondaże. Jestem zadowolony. Działamy dalej” – zaznaczył.

Głos zabrał również Marcin Horała z RP (R+). Zdaniem wiceprezesa stowarzyszenia założonego przez byłego szefa rządu, wpis Czarnka to „przykład wyparcia rzeczywistości”. Argumentował, że prawica była zjednoczona, bo „kandydat PiS nie miał konkurencji ze strony kandydatów Rozwój Plus i Konfederacji”.

Tobiasz Bocheński, były kandydat PiS na prezydenta stolicy, a obecnie europoseł, odpisał mu, że „wyparcie rzeczywistości to być wicemarszałkiem wybranym przez [Romana] Giertycha, [Włodzimierza] Czarzastego i [Witolda] Zembaczyńskiego, a opowiadać, że będzie się ich rozliczało”.

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