Pierwszy ruch na drodze do „przejęcia” TK? Jest zawiadomienie ws. Święczkowskiego

Z ustaleń Wirtualnej Polski wynika, że autorem zawiadomienia, które w poniedziałek (28 września) miało trafić na biurko ministra sprawiedliwości – Waldemara Żurka – jest sędzia Sławomir Patyra. Członek Trybunału Konstytucyjnego w treści dokumentu zarzuca szefowi TK – Bogdanowi Święczkowskiemu – iż ten miał „miesiącami wyznaczać składy orzekające z pominięciem ustawy [o organizacji i trybie postępowania – przyp. red.], by wpływać na treść wyroków” (cytat za WP).

Portal zapisy, które miały zostać – według członka TK – zignorowane. Ustawa nakłada na prezesa TK konkretne obowiązki – ma on „wyznaczać sędziów do spraw w kolejności alfabetycznej, biorąc pod uwagę rodzaj, liczbę i kolejność wpływu spraw”. Przepisy te są po to, by – jak wyjaśnili dziennikarze – orzeczenia nie zapadły przy udziale „ustawionych” składów sędziowskich. Szef TK może jedynie wskazać sędziego sprawozdawcę w konkretnych – uzasadnionych – sytuacjach.

Według s. Patyry Święczkowski miał „manipulować” przy składach orzekających. To wszystko rzekomo po to, by wyroki TK zapadały zgodnie z „motywowanych światopoglądem oczekiwań”, a także, by Trybunał realizował „interesy politycznej opozycji”.

Obóz rządzący chce doprowadzić do głosowania ws. odebrania immunitetu prezesowi TK?

Czy to pierwszy krok obozu rządzącego na drodze do „odbicia” TK? Zdaniem jednego z sędziów należy być ostrożnym z taką interpretacją. – To efekt tego, co po prostu obserwujemy w Trybunale. Prokuratura sama zdecyduje, co z tym zrobić. Powszechnie wiadomo, że sporo jest rzeczy, za które pan Święczkowski może być rozliczony – wskazało anonimowe źródło dziennikarzy.

Wcześniej WP informowała nieoficjalnie o planie premiera Donalda Tuska i szefa MS na „przejęcie” Trybunału. Jego częścią jest próba odebrania immunitetu Święczkowskiemu podczas zgromadzenia ogólnego. W teorii koalicja ma wystarczającą liczbę sędziów w TK (gdy weźmie się pod uwagę niezaprzysiężone osoby – w tym s. Macieja Berka, który wciąż jeszcze nie miał okazji złożyć ślubowania), by – po wniosku prokuratury – zagłosować „za” jego uchyleniem.

To jednak tylko wydaje się takie proste, bowiem – jak wskazała WP – przecież to prezes TK zwołuje ZO. I jeśli nawet doszłoby do zgromadzenia, a Święczkowski straciłby immunitet, to wciąż pozostawałby szefem Trybunału (funkcji tej pozbawiony mógłby być np. wtedy, gdy zostałby skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo).

Awantura o władzę w TK. Premier: Grzeczny już byłem

Możliwe, że zawiadomienie, które trafiło na biurko Żurka, to pierwszy krok na drodze do realizacji nowego, bardziej radykalnego planu „przejęcia” jednego z najważniejszych organów wymiaru sprawiedliwości.

Przypomnijmy – niedawno Tusk – w kontekście sporu o władzę w TK – mówił, że zamierza skończyć z „byciem grzecznym”. Komentatorzy uznali to za głośną zapowiedź.

– Nie będę grać w szachy, kiedy ktoś podchodzi do mnie z bejsbolem – padło z ust szefa rządu podczas jednego z niedawnych wystąpień.

Czytaj też:

Nawrocki kontra Berek w TK. „To jest gra, prezydent szuka wymówek” Czytaj też:

„Drugi Karol” w Pałacu Prezydenckim. „Może wykoleić Nawrockiego”