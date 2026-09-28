Zaskakujący film z premierem w roli głównej. Teraz prezydent się ugnie?

Przewodniczący Koalicji Obywatelskiej „uruchomił podcast”? Takie pytania padają w komentarzach pod filmem, który opublikowany został na profilu szefa rządu. Nic dziwnego – wyposażenie i wystrój wnętrza, w którym powstało nagranie, na myśl przywodzi tego rodzaju format. Polityk usiadł zresztą przy biurku, na którym znajdował się laptop, a przy ustach miał ustawiony mikrofon – jak to wygląda w popularnych programach.

O czym jest film? Już po samym tytule („Cała prawda o cenach paliw”) internauci orientują się, jaka jest odpowiedź na to pytanie.

„Wiele rafinerii rosyjskich zostało zniszczonych”

– Jest wojna rosyjsko-ukraińska [w Europie Wschodniej – przyp. red.], ale rzadko kiedy zdajemy sobie sprawę, jak zasadniczy wpływ ma agresja Rosji, jeśli chodzi o ceny paliw. Jest wojna na Bliskim Wschodzie [amerykańsko-izraelsko-irańska – red.]. Czasami jesteśmy już znużeni informacjami z tej części świata, a przecież właśnie tam też rozgrywa się nasz codzienny los – zauważył lider Koalicji 15 Października.

Premier zwrócił uwagę, że świat ma dostęp do mniejszej ilości paliwa. – Wiele rafinerii rosyjskich zostało zniszczonych w czasie tej konfliktu zbrojnego. My co prawda nie kupujemy już ropy z Rosji, ale przecież są wielkie rynki, które były w dużym stopniu zależne od rosyjskich dostaw. Indie, Chiny, inne kraje Azji muszą gdzieś kupować ropę. Jeśli nie mają dostaw z Rosji, kupują na innych rynkach. I to jest bezpośredni powód, dla którego ceny paliw tak poszybowały w górę – zaznaczył.

W ocenie szefa rządu administracja USA, na czele której stoi prezydent Donald Trump, nie daje odpowiedzi à propos przyszłych działań na Bliskim Wschodzie. – To oznacza, że możemy się spodziewać, że te rekordowe ceny na rynkach światowych będą jeszcze przez jakiś czas trwały – uważa Tusk.

Jedynym ratunkiem Ustawa o podatku od nadzwyczajnych zysków osiągniętych? Premier kolejny raz naciska na polityków Prawa i Sprawiedliwości

Premier wskazał, że koalicja szukała sposobu, by obniżyć ceny paliw – bowiem na wojnę wpłynąć nie może. Rozwiązanie? Ustawa, która – w opinii opozycji – jest kontrowersyjna.

— Chcę, żeby wszyscy zrozumieli — i kieruję te słowa do tych, którzy mają coś do zrobienia, tak jak prezydent [Karol Nawrocki – red.] — na czym polega istota tego pomysłu z podatkami od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Wszyscy czekamy z takim napięciem, czy prezydent podpisze ustawę, która umożliwi nałożenie takiego specjalnego podatku. Paradoks polega na tym, że w czasie takiego kryzysu, gdzie ceny światowe są bardzo wysokie, to ci, którzy sprzedają ten produkt, mają ten sam procent. Im wyższa jest cena, tym wyższe zyski. Ponieważ te nadzwyczajne zyski nie są spowodowane genialnymi działaniami tych firm, tylko kryzysem, to wydaje się logiczne, by opodatkować je specjalnym podatkiem, żeby móc sfinansować operację obniżenia cen paliw na stacjach – stwierdził.

Tusk zaznaczył, że rząd „nie chce zrujnować firm paliwowych, w tym Orlenu”. – Tylko by uszczknąć kawałek tortu i te pieniądze przeznaczyć na obniżenie VAT-u [podatek od towarów i usług – red.] i akcyzy. Wtedy będziemy mogli ponownie wprowadzić ceny regulowane. To brzmi skomplikowanie, ale mamy to przemyślane i rozrysowane. Nie chcemy tego brać z budżetu państwa, bo musielibyśmy komuś zabrać – podkreślił.

Zdaniem szefa rządu jedyne, czego teraz potrzeba, to ruch po stronie głowy państwa. – Ok, on ma inne poglądy, ja mam inne poglądy, są jakieś spory, ale tu sprawa jest ewidentna. Prezydent i jego ludzie uznali, że im gorzej będzie się działo w Polsce, im gorzej będą mieli Polacy, tym trudniej będzie miał rząd, więc postanowili działać w taki sposób, żeby blokować możliwości obniżenia cen paliw, bo to zaszkodzi rządowi. (...) Rozumiem gotowość do konfrontacji – polityka jest nieustającą konfrontacją – ale nie może za to płacić społeczeństwo, polska rodzina. To jest bez sensu. Warto wyjąć z pola konfliktu te miejsca, gdzie rozstrzyga się los polskiej rodziny każdego dnia. Mam nadzieję, że już jaśniej nie można – powiedział.

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