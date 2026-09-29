Tyle Polacy mieli zapłacić za weta Nawrockiego. Ministerstwo podało olbrzymią kwotę

Ministerstwo finansów obliczyło, ile weta Nawrockiego kosztowały Polskę i Polaków. Kwota ta cały czas rośnie – obecnie opiewa na ponad osiem miliardów złotych.

Widok 8 000 000 000 PLN na mobilnych bilboardach przykuwał będzie z pewnością uwagę ludzi, którzy zobaczą je w zasięgu wzroku. Mają one pojawiać się na ulicach m.in. Warszawy czy Rzeszowa – ciągnięte na przyczepkach za samochodami.

W ten nowy (a tak naprawdę stary i wielokrotnie sprawdzony) sposób AD chce wpływać na opinię społeczeństwa o prezydencie.

Mobilne bilboardy Akcji Demokracji ruszą w Polskę. „ Trzy przyczepy to trochę mało na cały kraj”

Z szacunków MF wynika, że przeciętny obywatel za weta zapłacił już 213 zł – jeśli wierzyć wyliczeniom resortu Andrzeja Domańskiego. Kwota, która została podana przez ministerstwo, bierze pod uwagę zawetowane Ustawy o m.in.: podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych (3,8 mld), wyższej akcyzie na alkohol (1,8 mld) czy opłacie cukrowej (0,9 mld).

Ustaw, które prezydent Nawrocki zawetował od początku swojej kadencji (czyli od połowy ubiegłego roku), jest aż 45.

Kwota 8 mld PLN umieszczona została na bilboardach, które przemieszczać będą się m.in. po stolicy Mazowsza czy Podkarpacia. Za akcję odpowiada Akcja Demokracja – czyli „ruch ludzi zaangażowanych w ważne sprawy”, głównie polityczne i społeczne.

AD udostępniła również grafiki, które każdy internauta może wydrukować i zawiesić. „Weta prezydenta Nawrockiego kosztują w tym roku budżet 8 040 000 000 zł. Tak policzyło Ministerstwo Finansów, a na każdą osobę w Polsce wychodzi ponad 213 zł. Ten licznik wkrótce wyjedzie na trzech przyczepach do Warszawy, Radomia i Rzeszowa. Trzy przyczepy to trochę mało na cały kraj, więc zrobiliśmy go też w wersji A4” – zachęcali w poście z dnia 28 września (poniedziałek) przedstawiciele AD.

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