Zaskakujący zwrot ws. przyszłości TK. Polacy zabrali głos w nowym sondażu

Od wielu miesięcy trwa pat w Trybunale Konstytucyjnym. W kuluarach pojawiają się doniesienia, że władze rozważają tzw. wariant siłowy.

Wariant siłowy w TK? To może czekać Święczkowskiego

Co oznaczałby w praktyce? W najbardziej zdecydowanej wersji tego scenariusza czterech sędziów miałoby zostać wprowadzonych do siedziby Trybunału w asyście funkcjonariuszy. Następnie, przy obecności policji, miałoby dojść do zwołania Zgromadzenia Ogólnego sędziów TK. Jednocześnie Bogdan Święczkowski miałby zostać zatrzymany na 48 godzin.

— Nie możemy wykluczyć tego, że prawo będziemy przywracać za pomocą służb, które są w państwie za to odpowiedzialne, żeby ten porządek utrzymać — stwierdził minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.

Według Zbigniewa Ćwiąkalskiego taki scenariusz jest możliwy, ponieważ – w jego ocenie – Bogdan Święczkowski i prezydent uniemożliwiają funkcjonowanie jednej z najważniejszych instytucji w Polsce.

– Orzeczenia nie są respektowane, nie są wiążące i nikt ich praktycznie nie wykonuje. To nie jest rozwiązanie doskonałe, bo zawsze będzie kwestionowane. Chociaż sędziowie wybrani legalnie przez Sejm mają prawo do orzekania – zaznaczył były minister sprawiedliwości w rozmowie z TVP Info.

Sondaż o sytuacji w TK. Polacy ocenili wariant siłowy

W najnowszym sondażu SW Research dla „Dziennika Gazety Prawnej” Polaków zapytano o to, czy popierają tzw. wariant siłowy w TK.

Z badania wynika, że 20,5 proc. respondentów zdecydowanie popierało scenariusz użycia służb, a 14,3 proc. było mu zdecydowanie przeciwnych. Jednocześnie aż 38,1 proc. badanych nie potrafiło powiedzieć, czy taki wariant popiera, czy go odrzuca.

W przypadku pytania o pomoc służb w usunięciu Bogdana Święczkowskiego z funkcji 36,2 proc. ankietowanych uznało takie działanie za dopuszczalne, podczas gdy 25,7 proc. miało przeciwne zdanie.

Sondaż. Siłowe rozwiązanie w Trybunale?

Podobny obraz wyłania się z sondażu SW Research dla „Wprost” z 17 września, w którym zadaliśmy dokładnie takie samo pytanie. 30,1 proc. ankietowanych uznało, że siłowe rozwiązanie byłoby dobre. Przeciwną opinię wyraziło 36,7 proc., a 33,2 proc. badanych nie potrafiło jednoznacznie ocenić takiego wariantu.

Rozkład odpowiedzi zmienia się w zależności od grupy. Poparcie dla scenariusza siłowego częściej deklarowali mężczyźni, osoby powyżej 50. roku życia, badani z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym oraz mieszkańcy największych miast. Wśród osób po 50. roku życia takie rozwiązanie poparło 38 proc. ankietowanych.

Jednocześnie w kilku grupach wyraźniej zaznaczał się sprzeciw. Krytycznie do wariantu siłowego podchodziło 38,9 proc. osób z wykształceniem wyższym, 38,6 proc. badanych w wieku 35–49 lat oraz 43,2 proc. mieszkańców miast liczących od 100 do 199 tys. osób.

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