Miał być „piorunujący finisz”, jest fiasko. To przesądziło o porażce referendum ws. Trzaskowskiego

Referendum w Warszawie nie będzie. Stołeczna Operacja Referendalna musi przełknąć gorycz porażki. W poniedziałek 28 września Maciej Wilk ogłosił, że pod inicjatywą zebrano zaledwie 111 tys. podpisów. Zgodnie z ustawą, aby referendum w stolicy mogło się odbyć, konieczne było zgromadzenie co najmniej 132 tys. ważnych podpisów.

Referendum w Warszawie nie będzie. Trzaskowski reaguje

– W mojej ocenie zdarzyło się na przestrzeni ostatnich dwóch miesięcy coś wyjątkowego. Podpisów jest za mało, ale przez 60 dni, w upale i w deszczu wolontariusze zbierali te podpisy. Poświęciliśmy na to 15 tys. roboczogodzin, nie mieliśmy od dawna takiego oddolnego zrywu – mówił Maciej Wilk podczas briefingu prasowego.

Po ogłoszeniu informacji o tym, że referendum w Warszawie nie będzie, Rafał Trzaskowski opublikował specjalne oświadczenie w mediach społecznościowych. „Dziękuję wszystkim, którzy okazywali mi w tym czasie zaufanie oraz wspierali realizowaną przeze mnie wizję rozwoju Warszawy. Przede mną ponad dwa lata na stanowisku prezydenta Warszawy. Dwa kolejne lata pracy nad realizacją planów rozwoju miasta. Planów popieranych przez zdecydowaną większość mieszkańców” – podkreślił polityk KO.

Referendum w Warszawie przepadło. Powody porażki

Dwa tygodnie przed końcem zbiórki organizatorzy ogłosili, że mają już 100 tys. podpisów i zapowiadali „piorunujący finisz”. Tymczasem na ostatniej prostej średnio dochodziło około 800 podpisów dziennie. – Oczywiście mogła być jakaś mobilizacja zasobów, ale wiemy też, że ci, dla których to był podstawowy odruch serca, żeby popierać referendum, mieli już czas na to, żeby się zgłosić – komentował w Rozmowie Wprost prof. Jarosław Flis z UJ.

„Gazeta Wyborcza” zwraca uwagę na fakt, że chociaż inicjatywa referendalna była pokłosiem doniesień o aferze w Szpitalu Południowym, w efekcie której doszło do dymisji dwóch wiceprezydentek – Aldony Machnowskiej-Góry oraz Renaty Kaznowskiej – to sama zbiórka rozpoczęła się zbyt późno, gdy sprawa nie była już dla warszawiaków tematem numer jeden. Do tego sam skrót SOR, kojarzył się bardziej ze szpitalnym oddziałem ratunkowym, niż tematami stricte politycznymi.

Fiasko referendum ws. Trzaskowskiego. Wilk obwinia PiS

O porażce akcji mógł także przesądzić brak zaangażowania ze strony dużych ugrupowań. Chociaż początkowo pomysł poparli Jan Mencwel i Jan Śpiewak związani z ruchami miejskimi, szybko okazało się, że w SOR przeważają osoby związane ze skrają prawicą. W zbiórce podpisów pomagali działacze od Grzegorza Brauna czy Janusza Korwin-Mikkego. Ani PiS ani Konfederacja oficjalnie nie wspierały akcji. – Mogę się tylko zdziwić, że PiS się nie zaangażował. To największe rozczarowanie. Mogliby zebrać kilkadziesiąt tysięcy podpisów, ale jak widać podoba im się ten prezydent – mówił oburzony Maciej Wilk.

Tymczasem prof. Jarosław Flis tłumaczył, że ta strategia nie jest nieracjonalna. – Referenda odwoławcze są takim trochę syrenim śpiewem opozycji (…) Pojawia się poważna wątpliwość, czy to jest przygotowanie artyleryjskie, czy może przepalenie zasobów, energii, nadziei i pieniędzy. Musimy pamiętać, że nic nie dzieje się za darmo. Tych zasobów może później zabraknąć, żeby pokonać urzędującego burmistrza – podkreślał na łamach „Wprost”.

Dlaczego PiS nie wsparło referendum w Warszawie?

„GW” wyjaśnia, że PiS miał swoje powody, aby w tym wypadku nie wspierać Macieja Wilka. Po pierwsze – na fali ewentualnego sukcesu mógłby się zbudować kolejny konkurencyjny ośrodek na prawicy. Z kolei w przypadku porażki partia musiałaby ją firmować swoim partyjnym szyldem.

Tymczasem ustawowe progi dla odwołania prezydenta w przypadku Warszawy są znacznie wyższe, niż poparcie, które prawica miała w ostatnich wyborach. Patryk Jaki czy Tobiasz Bocheński osiągali słabe rezultaty, a osoby niezwiązanej z głównymi ugrupowaniami – jak np. Łukasz Gibała w Krakowie – która miałaby szanse zagrozić Rafałowi Trzaskowskiemu, w stolicy po prostu nie ma.

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