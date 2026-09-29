Polacy będą wiedzieć, gdzie się schronić. MSWiA zapowiada ważną zmianę

Ponad 86 tys. miejsc, w których można schronić się w razie zagrożenia, znajduje się dziś w ogólnopolskiej aplikacji gdziesieukryc.pl. Są wśród nich m.in. podziemne przejścia, tunele, stacje metra czy garaże. Problem w tym, że samo wskazanie obiektu na mapie nie oznacza jeszcze, że każdy będzie mógł do niego wejść.

Większość oznaczonych miejsc ma status punktów o ograniczonej dostępności. W praktyce oznacza to, że mogą być otwierane tylko w określonych godzinach albo po wcześniejszym kontakcie z zarządcą. Obecne przepisy nie regulują jednak szczegółowo zasad ich udostępniania podczas alertów.

86 tys. punktów schronienia w Polsce. MSWiA wprowadza zmiany

MSWiA chce uporządkować tę kwestię. Wiceszef resortu Wiesław Leśniakiewicz zapowiedział, że do końca roku punkty schronienia mają zostać oznakowane międzynarodowym symbolem obrony cywilnej.

Chodzi o niebieski trójkąt równoboczny umieszczony na pomarańczowym tle oraz biały napis na zielonym tle. Oznaczenie ma jasno wskazywać, że w danym miejscu można szukać schronienia. – Oznakowanie będzie wskazywało punkt schronienia, co oznacza, że osoby, które zarządzają obiektem powinny udostępnić go w razie zagrożenia – powiedział Wiesław Leśniakiewicz w rozmowie z PAP.

Wiceszef MSWiA podkreślił, że „w czasie pokoju ma to opierać się przede wszystkim na zasadzie solidarności i wzajemnej pomocy”. Inaczej wyglądałaby sytuacja w czasie wojny.

Wiesław Leśniakiewicz zaznaczył, że takie podejście wynika również z założeń ustawy o ochronie ludności. – Wychodziliśmy z założenia, że ma to być ustawa, która będzie kształtowała świadomość i odpowiedzialność naszych obywateli za siebie wzajemnie – tłumaczył.

86 tys. miejsc na wypadek zagrożenia. Jest jeden problem

Eksperci zwracają jednak uwagę, że sama mapa może nie wystarczyć. Dr hab. Paweł Szmitkowski, profesor Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu w Siedlcach, wskazuje, że użytkownik aplikacji powinien dokładnie wiedzieć, do jakiego miejsca może się udać. Jego zdaniem warto doprecyzować, czy wskazany punkt to piwnica, garaż czy innego rodzaju obiekt.

Postuluje również wprowadzenie jasnych zasad na wypadek alertu. W jego ocenie zarządcy powinni być zobowiązani do otwierania części wspólnych budynków, takich jak świetlice, wózkownie, pralnie czy suszarnie.

Zmiany dotyczące oznakowania punktów schronienia są obecnie na końcowym etapie uzgodnień międzyresortowych. Jeśli przepisy zostaną przyjęte, jeszcze w tym roku oznaczenia mają pojawić się przy obiektach wskazanych jako miejsca schronienia.

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