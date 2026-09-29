Plotka ws. Nawrockiego po rozpadzie prawicy. „To się bardzo w PiS nie podoba”

Na początku stycznia 2026 r. powołano Radą Parlamentarzystów przy Prezydencie. W jej skład weszli: Marcin Horała, Paulina Matysiak, Urszula Nowogórska, Urszula Pasławska, Grzegorz Płaczek, Szymon Szynkowski vel Sęk oraz Witold Tumanowicz. Posłanki PSL opuściły gremium w lipcu po wecie Karola Nawrockiego ws. ustawy o statusie osoby najbliższej. W połowie września do rady dołączyli Elżbieta Witek, Mariusz Błaszczak, Marek Jakubiak i Jarosław Sellin. Kulisy ujawniła „Gazeta Wyborcza”.

Politycy Prawa i Sprawiedliwości doszli przez rozłam na prawicy i powstanie Rozwoju Plus. Szynkowski vel Sęk i Horała są bowiem ze stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego. Następnie doszło do walki o to, kto będzie przewodniczącym rady. – PiS zapragnął, by szefową w tym ważnym ciele została Witek, zasłużona dla partii, dla Sejmu, ceniona przez Kaczyńskiego – ujawniła osoba od Morawieckiego. Horała pozostał jednak na stanowisku, bo Pałac chciał, aby poselską grupą dowodził polityk z tytułem.

Prawica rywalizuje o Pałac Prezydencki i Karola Nawrockiego. PiS zazdrosne o ludzi z Rozwoju Plus

Horała został bowiem wicemarszałkiem Sejmu. Spór ma być związany z walką o prezydenckie względy. PiS doszła konkurencja obok Konfederacji. Ważny polityk koalicji wspomina o plotce, że Horała jest „osobistym przyjacielem Nawrockiego i pojawia się w Pałacu podobnie jak Krzysztof Bosak, co nie podoba się Prawu i Sprawiedliwości”. Pojawiają się również doniesienia, że Morawiecki nie zdecydowałby się na rozłam, gdyby nie miał błogosławieństwa głowy państwa.

Nawrocki ma się szykować do roli patrona w wyborach 2027 r. Przy Nowogrodzkiej rosną obawy, że rola PiS jest marginalizowana. I że w najbliższej kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości nie będzie faworytem Pałacu, bo prezydent ma swoje plany i ambicje. Jeden z doradców Kaczyńskiego zdradził, że dla lidera PiS „ma znaczenie, by być tym, który będzie rozdawał karty przed i po wyborach, a Nawrocki stara się wszystkich traktować po równo, bez uznawania hegemonii po prawej stronie”.

Czytaj też:

„Drugi Karol” w Pałacu Prezydenckim. „Może wykoleić Nawrockiego” Czytaj też:

Kontrowersje wokół planu Nawrockiego. Przydacz tłumaczy decyzję prezydenta