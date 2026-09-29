TV Republika znowu to zrobiła. W roli głównej Czarzasty, dziennikarze i Janda

Włodzimierz Czarzasty 21 września spotkał się z mieszkańcami Będzina. Lider Lewicy opowiedział o podróży małym Fiatem z rodziną, która miała miejsce przed obecnością Polski w UE. Czarzasty wspomniał m.in., że stał na granicy Czech i Austrii 11 godzin z dwojgiem dzieci. – To może wam się nie spodobać, jestem politykiem bezpośrednim: srałem w polu, bo nie było po prostu kibli. Miałem kanapki. Termos mi się zepsuł, w związku z tym dzieci piły zimne napoje – mówił marszałek Sejmu.

– Nie miałem pieniędzy, żeby kupić ciepłe napoje. Takie były czasy – podkreślał lider Lewicy. Słowa Czarzastego o defekacji wykorzystała TV Republika, która stworzyła w związku z historią film AI. Wideo pokazano w niedzielnym programie Miłosza Kłeczka „Wysokie napięcie”. Reporter Telewizji Republika na tle „metrofanu” wyjaśniał, że stacja potrzebuje dwóch milionów, aby opłacić koncesję. Do tego każdego miesiąca kolejne dwa miliony na rozpowszechnianie sygnału.

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Kłeczek zwrócił uwagę, że do końca miesiąca zostało kilka dni, a trzeba zebrać 300 tys. zł. – W miarę tego, jak państwo będą nas wspierali, a nasze zasięgi będą rosły będziemy odblokowywali koleje etapy historii sprzed lat – opowiadał prowadzący program. Na wstępie zaprezentowano kilkanaście sekund materiału stworzonego za pomocą sztucznej inteligencji. Drugi fragment filmu wyemitowano po osiągnięciu tysiąca wpłat podczas programu.

Po dwóch tysiącach wpłat zaprezentowało trzecią część. Uderzono w niej w Kamila Dziubkę z Onetu, Dorotę Wysocką-Schnepf i TVP, Szymona Jadczaka i Wirtualną Polskę oraz TVN24. Do tego fragmentu dołączono również wypowiedź Czarzastego z konferencji prasowej, gdzie mówił o tym, że w Pałacu Prezydenckim może dojść do kolejnych zatrzymań. Pod koniec programu Kłeczek przerwał wypowiedź polityk PSL Jolanty Milas.

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– Spójrzcie na walla i zobaczcie, jakie piękne zdjęcie mamy. Niech operator dojdzie i pokaże – zauważył reporter TV Republika. Widniał na nim screen z filmu AI z Czarzastym i wspominanymi dziennikarzami. Na koniec programu Kłeczek zaznaczył, że w niedzielę widzowie muszą dokonać co najmniej cztery tys. wpłat. – Żeby nie było tak smutno i poważnie, cały film dla państwa premierowo na antenie Telewizji Republika, zanim trafi do kin w całej Polsce – powiedział prowadzący.

W nowy fragmencie zaprezentowano odgłosy defekacji oraz wypowiedź Krystyny Jandy, która w 2017 roku mówiła, że „czuje się, jakby ktoś na nią cały czas srał”. – Elyta! Elyta, która sięgnęła po władzę i się w tej władzy pławi i sufluje nam swoją wrażliwość. To jest ich wrażliwość, tej elyty. Rozgonimy tych ludzi, rozgonimy, moi drodzy – podsumował Kłeczek. TV Republika nie pierwszy raz sięga po materiały stworzone za pomocą AI, co krytycznie ocenili eksperci.

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