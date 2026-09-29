Dziennikarz odchodzi z Telewizji Republika. Drugi... nie jest pewny

Do TV Republika Maciej Strug przyszedł z TVP1, gdzie za poprzedniej władzy pracował jako reporter „Teleexpressu”. W stacji Tomasza Sakiewicza prowadził podsumowanie dnia w formie programu „Republika Wieczór”.

Odejścia z TV Republika. Strug potwierdza

– Mogę potwierdzić, że z końcem września kończę współpracę z Republiką. Powodów nie będę komentował. O moich dalszych planach będę dawał znać w październiku – powiedział w rozmowie z portalem Wirtualne Media. Odejście widzom stacji może wydać się nagłe, ponieważ jeszcze we wrześniu Strug prowadził „Republikę Wieczór”.

Ciekawa jest także sytuacja Bogusza Jankowskiego. Dziennikarze Wirtualnemedia.pl donoszą, że pracownik ten nie pojawił się w redakcji Telewizji Republika od kilku tygodni. Osoby związane ze stacją przekazały, że nie widziały go od dłuższego czasu.

Bogusz Jankowski odszedł z Republiki? „Nic mi nie wiadomo”

Tymczasem sam Jankowski, pytany przez Wirtualne Media o swoje odejście lub dalszą współpracę z Republiką, odpowiadał enigmatycznie. – Nic mi nie wiadomo – rzucił. Z Telewizją Republika współpracował także od 2024 roku, głównie przy „Expressie Republiki”.

Przez lata związany był z Telewizją Polską. Zaczynał w TVP jeszcze w 2017 roku, najpierw jako researcher „Wiadomości” w TVP1, a później reporter „Teleexpressu” i „Teleexpressu Extra”. Pracował też przy programie „Nie da się ukryć” w TVP Info i tworzył treści dla portalu internetowego tvp.info.

Wirtualne Media przypomniały też, że Bogusz Jankowski jest synem Grzegorza Jankowskiego, czyli wieloletniego redaktora naczelnego „Faktu”, związanego też z Polsat News.

Telewizja Republika nie płaci na czas?

Portal dodawał, że w ostatnich miesiącach część pracowników Republiki skarżyła się na opóźnienia z wypłatami. Dotyczyło to zarówno dziennikarzy, jak i obsługi technicznej. Sakiewicz tłumaczył wówczas, że przyczyną zaległości jest „specyfika rozliczeń w branży medialnej”.

– Patrząc na inne telewizje, to my płacimy nawet szybciej, ale próbuję przyzwyczaić ludzi do tego, że to nie jest typowa firma, w której pierwszego dostaje się pieniądze na rachunek – stwierdzał Sakiewicz.

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