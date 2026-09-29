Do prokuratury trafiło zawiadomienie na Święczkowskiego. „1000 zaległych spraw w TK”

Fundacja zarzuca Bogdanowi Święczkowskiemu czyn z art. 231 Kodeksu Karnego. Dotyczy nadużycia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego, który działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego.

1000 zaległych spraw

Bogdan Święczkowski pełni funkcję prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Nie oznacza to jednak, że jest przełożonym innych sędziów TK. Kieruje jedynie pracami tej instytucji tak, żeby mogła wykonywać powierzone jej w Konstytucji zadania.

– Tymczasem w TK zalegają setki, a być może już nawet ponad tysiąc nierozpoznanych spraw. Trybunał nigdy w historii Polski nie miał takich zaległości. Ich nadrobienie jest już wręcz niemożliwe do wykonania. To konsekwencja niedostatecznego wykonywania swoich obowiązków przez poprzedniego prezesa TK – czytamy w oficjalnym zawiadomieniu.

Jednak od miesięcy działalność Trybunału Konstytucyjnego jest systematycznie wygaszana. Obecnie – co ma miejsce pierwszy raz w historii tej instytucji – nie są zaplanowane żadne rozprawy do końca bieżącego roku. Co oznacza, że TK nie funkcjonuje, nie wykonuje swoich obowiązków – tłumaczy Marek Isański, założyciel i prezes Fundacji Praw Podatnika, która złożyła zawiadomienie na Święczkowskiego.

Jak Święczkowski sparaliżował Trybunał

– Skoro nie są planowane żadne rozprawy to oznacza, że TK zaprzestał działalności. Nie ma innych tego powodów niż świadome zaniechania ze strony prezesa. Są one konsekwencją wcześniejszego świadomego działania ciągłego prezesa polegającego odmowie dopuszczenia do orzekania legalnie wybranych sędziów. Powyższe oznacza, że instytucja nie będzie funkcjonować co najmniej przez wiele następnych miesięcy – czytamy dalej w piśmie.

Zdaniem Isańskiego Bogdan Święczkowski zarządza dzisiaj jedynie pokojami w budynku, a nie instytucją konstytucyjną. To, co jego zdaniem wykonuje prezes TK to tylko pozorowanie kierowania Trybunałem, co doprowadziło do unicestwienia najważniejszej instytucji w kraju.

Mamy do czynienia ze zniszczeniem konstytucyjnego organu wskutek łamania i obejścia prawa. Powodem obecnego stanu rzeczy – oczywistym – jest niedopełniane swoich obowiązków i przekroczenie uprawnień przez prezesa poprzez niedopuszczanie legalnie wybranych sędziów do pracy. Niedopuszczanie sędziów do pracy skutkuje tym, że nie można wyznaczać rozpraw, bowiem nie można obsadzać składów orzekających. W ten sposób została sparaliżowana instytucja, która ma działać, bo wymaga tego Konstytucja RP.

Sędziowie kontra Prezes