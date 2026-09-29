Odeszli z PiS i chcą wracać? „Zostali wystrychnięci na dudka”

Przemysław Czarnek w Kanale Zero został zapytany o odejścia posłów z PiS. – Dajemy sobie radę bez nich. Jeden już wrócił – zapewnił wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości. Czarnkowi chodziło o Sławomira Skwarka. – Reszta patrzy na to, kiedy wrócić. Jeśli ma się poparcie na poziomie trzech, czterech procent, to się nie dziwię. Jest jeszcze szansa dla niektórych, żeby powrócili i mogli budować jedność prawicy i iść do zwycięstwa, bo ono jest przed nami za rok – zaznaczył kandydat na premiera.

Czarnek wyjaśnił, że „to są jego konkretne rozmowy, które w kilku innych przypadkach się toczą”. Wiceprezes PiS dodał, że to dzięki niemu doszło do jednego powrotu. – Nie chodzi o rozbicie Rozwoju Plus, tylko o to, że ludzie poszli dokądś, gdzie do końca nie chcieli iść. Zostali, można powiedzieć, wystrychnięci na dudka w niektórych momentach, a ponieważ są ludźmi honorowymi, więc zostali tam gdzie są, natomiast widzą inny projekt, niż chcieli w nim uczestniczyć – tłumaczył Czarnek.

Przemysław Czarnek rozmawia ws. powrotu do PiS. Zaskakujące słowa o Mateuszu Morawieckim

Kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera ujawnił, że rozmawia z czterema parlamentarzystami ze stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego. Czarnek podkreślił, że oni „myślą o tym, jak wrócić do PiS-u, bo teraz trzeba się jakoś z tego wycofać”. – Powtarzam, mówią o innym projekcie niż myśleli. Ten projekt miał być skierowany na lewicę, miał łowić po lewicy – zapewniał wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości. Czarnek przekonywał, że Morawiecki mówił o „łowieniu na prawo i lewo”.

Kandydat PiS na premiera przywołał też zastrzeżenia do jego partii, według których Prawo i Sprawiedliwość „poszło zbyt daleko na prawo”, a do zagospodarowania był elektorat centrowy. Czarnek doprecyzował, że chodziło mu o wyborców „na lewo od PiS”, nie stricte lewicy. – Jak pan płynie statkiem, to tam jest prawa burta, tu jest lewa burta i za lewą burta chciał Morawiecki łowić. Jakoś za tą lewą nie bujnie łowi tylko próbuje wyszarpywać nam samorządowców – zakończył.

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