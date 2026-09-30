„Złodziej nie negocjuje z okradzionym”. Ostry spór o przyszłość TK

Fundacja Batorego przedstawiła raport dotyczący przywrócenia praworządności w Trybunale Konstytucyjnym. Już samo takie postawienie sprawy budzi wątpliwości. Trudno bowiem przywracać praworządność w działaniu instytucji, która w praktyce niemal przestała działać.

Podstawowe pytanie powinno więc brzmieć inaczej: co zrobić, żeby TK znów zaczął wykonywać swoje konstytucyjne obowiązki?

Naprawa rozpisana na lata