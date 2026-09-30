„Złodziej nie negocjuje z okradzionym”. Ostry spór o przyszłość TK

Po 10 latach kryzysu Trybunału Konstytucyjnego Fundacja Batorego przedstawia pomysł na przywrócenie praworządności. Problem w tym, że proponowana naprawa może potrwać kolejne lata. Obywatele nie potrzebują jednak Trybunału, który zacznie działać kiedyś. Potrzebują go teraz.
Fundacja Batorego przedstawiła raport dotyczący przywrócenia praworządności w Trybunale Konstytucyjnym. Już samo takie postawienie sprawy budzi wątpliwości. Trudno bowiem przywracać praworządność w działaniu instytucji, która w praktyce niemal przestała działać.
Podstawowe pytanie powinno więc brzmieć inaczej: co zrobić, żeby TK znów zaczął wykonywać swoje konstytucyjne obowiązki?
Naprawa rozpisana na lata
Źródło: Wprost
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