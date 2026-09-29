Prezes TK „łamie prawo”? Minister sprawiedliwości ujawnił szczegóły dot. zawiadomienia

Autorem zawiadomienie jest sędzia Sławomir Patyra. Na biurko szefa MS trafiło ono w poniedziałek (28 września). Z ustaleń Wirtualnej Polski wynika, że członek Trybunału Konstytucyjnego zarzucił Bogdanowi Święczkowskiemu, iż ten „miesiącami wyznaczał składy orzekające z pominięciem ustawy [o organizacji i trybie postępowania – przyp. red.], by wpływać na treść wyroków”.

– Zawiadomienie dotyczy nieuprawnionej manipulacji składami, co stanowi naruszenie prawa – potwierdził we wtorek (29 września) na antenie TVP Info Waldemar Żurek.

Zawiadomienie do prokuratury. Szef MS: Będziemy ustalać fakty

Minister wyjaśnił, jak zgodnie z prawem wyglądać powinno ustalanie składów sędziowskich. – Przydziałów spraw należy dokonywać według listy alfabetycznej i kolejności wpływania spraw – wskazał. Według s. Patyry „doszło do nieuprawnionej zmiany składów”.

Ale po co to wszystko? – W sprawach o wadze ustrojowej były eliminowane osoby, które w świetle listy powinny być sprawozdawcami lub członkami składów. (...) [Święczkowski – red.] doprowadzał do tego, żeby był skład określony taki, jaki on chce i wpływał w sposób nieuprawniony na jego kształtowanie – powiedział szef resortu sprawiedliwości.

W ocenie Żurka zawiadomienie jest kompletne – zawiera szczegóły opis sprawy i obszerne uzasadnienie. Teraz prokuratura „będzie ustalała fakty – kto złamał prawo, czy pomagały Święczkowskiemu inne osoby”.

To zemsta? Tak zareagował Waldemar Żurek

Zdaniem prezesa Trybunału Konstytucyjnego zawiadomienie złożone przez s. Patyrę to nic innego, jak „działanie odwetowe” za wszczęte przez niego postępowania dyscyplinarne wobec trojga sędziów. Zapewnił, że działał dotychczas i będzie dalej działał zgodnie z prawem – a wszystko, co robi, odbywa się w granicach przyznanych mu kompetencji.

Co na to Żurek? – Pan Święczkowski widzi, że traci grunt pod nogami, podejmuje się desperackich czynów i wszczyna postępowania, a to on łamie prawo – skwitował na antenie Telewizji Polskiej.

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