Zaskakujący zwrot przed drugą turą wyborów w Krakowie. Zrezygnowano z kluczowego wydarzenia

Przypomnijmy, 27 września odbyły się przedterminowe wybory prezydenckie w Krakowie. Zmierzyło się w nich siedmiu kandydatów. Dwoje z nich dostało się do drugiej tury – popierana przez KO oraz PSL Monika Piątkowska, którą wskazało 29,91 proc. wyborców oraz radny Łukasz Gibała, który uzyskał 36,38 proc. głosów. Kolejne głosowanie odbędzie się 11 października.

Wybory prezydenckie w Krakowie. Media: Nie będzie debaty kandydatów

Jak wynika z ustaleń Interii, przed kolejną turą wyborów kandydaci nie wezmą udziału w bezpośrednim starciu. „Łukasz Gibała zrezygnował z udziału w debatach, mimo że do jego sztabu wpłynęło blisko 20 propozycji” – przekazał serwis. Ujawniono, że przedstawiciele sztabu zdecydowali, że nie chcą wybierać spośród proponowanych debat, aby nie faworyzować poszczególnych mediów.

Ta decyzja może pokrzyżować plany Moniki Piątkowskiej, która już po ogłoszeniu wyników pierwszej tury zapowiadała, że w najbliższych dniach będziesię skupiać właśnie na debatach z kontrkandydatem. – Powinniśmy pokazać mieszkańcom miasta, jakie mamy propozycje. W czym się zgadzamy, w czym się nie zgadzamy – wyjaśniła polityczka, cytowana przez Onet.

Wybory prezydenckie w Krakowie. Co zapowiedzieli kandydaci?

Po ogłoszeniu wyników Łukasz Gibała napisał w serwisie X: „jesteśmy dalecy od triumfalizmu. Wręcz przeciwnie – podchodzimy do wyników z pokorą, a przed nami ciężka praca. Od jutra zaczyna się przecież drugi i decydujący etap walki o Kraków dla mieszkańców” . „Żeby go wygrać, potrzebna będzie pełna mobilizacja. Zaczynamy jutro o 6.45 na Rondzie Mogilskim. Będziemy rozdawać obwarzanki i przekonywać Krakowian, żeby 11 października ponownie poszli do lokali wyborczych” – dodał .

Z kolei Monika Piątkowska zapowiedziała 28 września, że rusza po zwycięstwo „ponad podziałami”. „ N ie odstawię nogi!” – zapewniła w mediach społecznościowych.

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