Niepokojący raport. Polacy masowo konsultują problemy zdrowotne ze sztuczną inteligencją

Agencja marketingowa On Board Think Kong razem z pracownią badawczą SW Research przygotowała raport pt. „Zdrowie z AI” (AI od „artificial intelligence”). Dane zbierane były przez ekspertów w pierwszej połowie września tego roku. W sondażu udział wzięło 1000 dorosłych Polaków. Specjaliści zaznaczają, że respondenci stanowią reprezentatywną próbę dla dorosłej populacji Polski (pod względem m.in. płci, wieku czy miejsca zamieszkania).

Wyniki raportu dają do myślenia – okazuje się, że w ciągu ostatniego roku (12 miesięcy) 58 proc. dorosłych Polaków zadawało jednemu z popularnych LLM-ów (large language model – duży model językowy, taki jak Chat GPT, Claude lub każdy inny) pytania ws. zdrowotnych. Co więcej – 27 proc. z tych 58 robiło to wielokrotnie – dowiedziała się Polska Agencja Prasowa.

To oznaczałoby, że ok. 17 mln Polaków konsultuje się z AI ws. swojego stanu zdrowia. 19 proc. z nich skorzystała zaś z porady, której udzielił LLM, w zakresie zakupu preparatu (np. leku bez recepty czy suplementu).

Polacy diagnozują się u AI. Pod wpływem sugestii SI są skorzy nawet odstawić lek

Niepokojące w raporcie jest to, że 8 proc. ankietowanych zmieniło – zgodnie z poradą SI – dawkowanie lub nawet całkowicie odstawiło lek przepisany przez lekarza. 14,9 proc. respondentów uznało zaś odpowiedź, której udzielił duży model językowy, za diagnozę – podała – za On Board Think Kong i SW Research – redakcja PAP.

Tylko 39 proc. osób sugestie AI regularnie konsultuje ze specjalistą – lekarzem lub farmaceutą. Większość – 70 proc. – robi to od czasu do czasu. Alarmujące jest to, że 25,4 proc. nigdy nie weryfikuje pozyskanych od sztucznej inteligencji informacji (w postaci np. zaleceń, diagnoz itd.).

Z porad zdrowotnych sztucznej inteligencji najczęściej korzystają w tym momencie najmłodsze osoby.

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