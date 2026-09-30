„Planetarny” problem MEN. Kucharki i rodzice o nowej diecie w szkołach

Po pierwszym miesiącu obowiązywania nowych zasad żywienia dziennikarka „Faktu” spędziła tydzień w stołówce jednej z poznańskich szkół. Obserwowała dzieci, które próbowały roślinnych kotletów, lecz zostawiały je na talerzach. Niektóre zjadały tylko ziemniaki i surówkę. Warto jednak zaznaczyć, że ta niekorzystna relacja na temat nowej diety w stołówkach to obraz z konkretnej placówki, a nie dane o wszystkich szkolnych obiadach w Polsce.

Roślinne kotlety w koszu. Nowa dieta nie odpowiada wszystkim uczniom

Kucharka z poznańskiej podstawówki opowiadała „Faktowi”, że gdy obok roślinnego dania dostępny jest obiad mięsny, dzieci wybierają ten drugi. Według relacji dziennikarki zupy roślinne były przyjmowane lepiej niż kotlety z ciecierzycy. Pracownica szkoły w Nowym Tomyślu powiedziała z kolei: „W naszej szkole ostatnio wyrzuciliśmy dwa wiadra kotletów roślinnych”.

Dla części rodzin oznacza to dodatkowy posiłek po lekcjach. Mama ośmioletniego Kuby z Poznania mówi, że syn próbuje szkolnego obiadu, lecz nie chce go dokończyć, więc przygotowuje mu jedzenie w domu. Martwi ją także koszt opłaconych posiłków, które pozostają niezjedzone.

Kontrowersje wobec nowej diety MEN. Co naprawdę nakazują przepisy w stołówkach?

Od 1 września obowiązuje rozporządzenie ministra zdrowia, które wprowadziło do jadłospisów co najmniej jedną potrawę obiadową tygodniowo na bazie nasion roślin strączkowych, bez produktów odzwierzęcych. Przewiduje także posiłek z rybą co najmniej raz w tygodniu i dwie porcje obiadowe ze świeżego mięsa. Mięso nie znika więc ze szkół.

Przepisy wymagają ponadto przygotowywania zup na wywarze warzywnym co najmniej dwa razy w tygodniu, ograniczają cukier dodawany do napojów i wskazują wodę jako preferowany napój. Posiłki mają pokrywać zapotrzebowanie dzieci na energię i podstawowe składniki odżywcze. Według Ministerstwa Zdrowia zmiany mają poprawić nawyki żywieniowe uczniów.

Nie dajcie się ponieść. Są dzieci, którym nowe menu smakuje i to bardzo

Nie. Mama dziesięciolatki, cytowana przez „Fakt”, opowiada, że jej córka chętnie wybiera dania bezmięsne, m.in. makaron z pomidorami lub szpinakiem, i nie wraca ze szkoły głodna. Podkreślmy, że relacja z poznańskiej stołówki pokazuje różne reakcje uczniów. Szkoły muszą obserwować zarówno zawartość jadłospisu, jak i to, ile przygotowanego jedzenia faktycznie zostaje na talerzach, a to nie jest oczywiste. Tak jak kwestia smaku, która u każdego jest po prostu indywidualna.

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