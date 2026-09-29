Plaże w Ustce zamknięte, mieszkańcy dostali alerty RCB. „Ropopochodna substancja”

We wtorek (29 września) Rządowe Centrum Bezpieczeństwa na smartfony mieszkańców powiatu słupskiego rozesłało alerty. Miały formę krótkich wiadomości tekstowych – SMS. Ich treść RCB udostępniło także na rządowej stronie internetowej.

„Komunikat: Plaże w Ustce są zamknięte z powodu zanieczyszczenia brzegu. Nie zbliżaj się do zanieczyszczonego obszaru. Śledź komunikaty Urzędu Gminy Ustka” – zasugerowali przedstawiciele jednostki podległej Prezesowi Rady Ministrów.

Więcej szczegółów ws. przekazała Polska Agencja Prasowa.

Plaże zamknięte. Nie wiadomo, czym jest tajemnicza substancja

Z ustaleń redakcji PAP wynika, że odcinek plaży o długości ok. 50 km został zamknięty już w poniedziałek (28 września). Zdecydowali o tym eksperci z Urzędu Morskiego w Słupsku.

Ropopochodną substancję zauważyć można na piasku we wsi Rowy. Na czarne kuleczki natknąć można się na całej trasie, która prowadzi m.in. do miejscowości Rusinowo (która znajduje się kilkadziesiąt kilometrów dalej).

UM zdecydował o zamknięciu tylko tych tych obszarów, gdzie niepokojącej substancji nagromadziło się najwięcej.

Plaże pozostaną poza zasięgiem mieszkańców i turystów „do czasu usunięcia i zneutralizowania substancji”. To wszystko, by zadbać o bezpieczeństwo ludzi. Urzędnicy zaapelowali zarówno do lokalsów, jak i przyjezdnych, by nie zbliżali się i nie dotykali substancji – a także nie próbowali jej samodzielnie usuwać z piasku.

Próbki zostaną przekazane ekspertom. Wyniki badań dadzą odpowiedź na wiele pytań

Z ustaleń PAP wynika, że kuleczki trafią do laboratorium, by poznać ich skład chemiczny. – To jest substancja ropopochodna, ale co dokładnie, jeszcze nie wiemy – przekazała Anna Sędzińska, dyrektorka Urzędu Morskiego w Słupsku.

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