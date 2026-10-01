Tusk powiedział coś, czego Polacy nie chcą usłyszeć. Chodzi o Rosję i bezpieczeństwo

Donald Tusk przestał żartować. Bez rolek, drwin i politycznych złośliwości powiedział Polakom, jak poważne jest zagrożenie ze strony Rosji. Problem w tym, że prawie nikt nie chciał słuchać.
Usprawiedliwia mnie tylko to, że historycy mają z zasady opóźniony refleks. Zatem nie od razu wysłuchałem wypowiedzi Jana Rokity na temat dwóch wystąpień premiera Tuska. Oba wygłoszone 17 września. Zupełnie z dobrego serca zachęcam państwa do odsłuchania. Poza wnikliwymi uwagami znalazł się tam wątek poniekąd poboczny: Tusk mówił tego dnia serio. Na poważnie serio. I co z tego, powie ktoś?
Tusk mówił o prawdziwym życiu
Źródło: Wprost
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