Tusk i Nawrocki walczą o człowieka, który zna tajemnice państwa. Były szef BOR ostrzega

Przez wiele lat byłem związany z ochroną najważniejszych osób w państwie. Dwukrotnie kierowałem Biurem Ochrony Rządu, a później uczestniczyłem w procesie reformowania tej formacji, którego konsekwencją było powstanie Służby Ochrony Państwa. Dlatego na dzisiejszą sytuację wokół wyboru komendanta SOP patrzę inaczej niż wyłącznie przez pryzmat bieżącego sporu politycznego. Dla mnie nie jest to przede wszystkim konflikt pomiędzy premierem a prezydentem. To pytanie o mechanizm bezpieczeństwa państwa.

29 września Kancelaria Prezydenta poinformowała, że prezydent Karol Nawrocki przekazał premierowi Donaldowi Tuskowi negatywne stanowisko wobec powołania płk. Tomasza Jackowicza na stanowisko komendanta SOP. I właśnie słowo „uzgodnienie” jest tutaj kluczowe.

Ustawa nie pozostawia wiele miejsca na interpretację