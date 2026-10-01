Tusk i Nawrocki walczą o człowieka, który zna tajemnice państwa. Były szef BOR ostrzega
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Tusk i Nawrocki walczą o człowieka, który zna tajemnice państwa. Były szef BOR ostrzega

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Donald Tusk i Karol Nawrocki
Donald Tusk i Karol Nawrocki Źródło: Flickr / Kancelaria Premiera, KPRM
SOP nie może stać się zakładnikiem politycznego sporu. W tej służbie zaufanie jest elementem bezpieczeństwa państwa.

Przez wiele lat byłem związany z ochroną najważniejszych osób w państwie. Dwukrotnie kierowałem Biurem Ochrony Rządu, a później uczestniczyłem w procesie reformowania tej formacji, którego konsekwencją było powstanie Służby Ochrony Państwa. Dlatego na dzisiejszą sytuację wokół wyboru komendanta SOP patrzę inaczej niż wyłącznie przez pryzmat bieżącego sporu politycznego. Dla mnie nie jest to przede wszystkim konflikt pomiędzy premierem a prezydentem. To pytanie o mechanizm bezpieczeństwa państwa.

29 września Kancelaria Prezydenta poinformowała, że prezydent Karol Nawrocki przekazał premierowi Donaldowi Tuskowi negatywne stanowisko wobec powołania płk. Tomasza Jackowicza na stanowisko komendanta SOP. I właśnie słowo „uzgodnienie” jest tutaj kluczowe.

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Źródło: Wprost
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