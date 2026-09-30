Czarzasty podpisał podanie. „Nigdy nie szczekałaś w Sejmie”

– Panie… to jutro… Podanie o przeniesienie w stan spoczynku. Osiem lat w służbie, nienaganna opinia, brak kar dyscyplinarnych, nigdy nie szczekałaś w Sejmie – powiedział na nagraniu zamieszczonym na profilu Sejmu w mediach społecznościowych Włodzimierz Czarzasty. Wówczas kamera pokazuje, że chodzi o psa. – Dobra. Podpisane – dodał lider Lewicy, po czym pies zaszczekał. – Od jutra masz wolne. Spocznij. Takiej jej to dobrze – podsumował lider Lewicy.

Z kolejnych ujęć w filmie dowiadujemy się, że pies ma na imię Cobra. Podkreślono również, że jej ocena jest „wzorowa”. „Dziękujemy za lata służby. Odpoczywaj na zasłużonej emeryturze” – zaznaczono w materiale. „Cobra idzie na emeryturę! Decyzję o przejściu w stan spoczynku przypieczętował podpisem Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty” – wyjaśniono w opisie wideo.

Włodzimierz Czarzasty zdecydował ws. psa Straży Marszałkowskiej. Cobra idzie na emeryturę

„Psy Straży Marszałkowskiej to ważny element systemu ochrony Sejmu. Czuwają nad bezpieczeństwem wszystkich osób w gmachach pozostających w zarządzie Kancelarii Sejmu” – wytłumaczono. Psy pracujące w Straży Marszałkowskiej strzegą bezpieczeństwa parlamentarzystów. W pierwszej połowie września poinformowano, że do załogi Straży Marszałkowskiej oficjalnie dołączył owczarek niemiecki Otik. Wspomniano, że dołączył do Heli i Cobry.

Hela to owczarek niemiecki. W styczniu 2025 r. Kancelaria Sejmu informowała o nowym psie w Straży Marszałkowskiej. Hela miała wtedy dwa lata. Tydzień później ujawniono, że pies pomaga pirotechnikom w zabezpieczaniu budynków parlamentu. Z kolei w maju ub.r. z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Zwierząt marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska spotkała się z czworonożnymi funkcjonariuszami Straży Marszałkowskiej. Wspomniano wtedy o Cobrze, Heli i Chucku.

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