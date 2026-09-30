Sędzia TK o komunikacie Święczkowskiego. „Nikt nie byłby w stanie zrobić tego w jeden dzień”

Bogdan Święczkowski odniósł się do złożenia przez sędziego Trybunału Konstytucyjnego Sławomira Patyrę zawiadomienia ws. podejrzenia popełnienia przestępstwa. Święczkowski zapewnił, że „działał i działa w granicach przyznanych mu kompetencji, a wszelkie decyzje dotyczące organizacji pracy Trybunału podejmowane są przez niego na podstawie przepisów prawa”. Sytuacja miała również obejmować wyznaczanie składów orzekających.

Szef Trybunału Konstytucyjnego zwrócił uwagę, że Sławomir Patyra zawiadomienie złożył po podjęciu wobec niego działań zmierzających do przeprowadzenia postępowania dyscyplinarnego. „W tych okolicznościach złożenie zawiadomienia może być postrzegane jako działanie o charakterze osobistym i odwetowym, stanowiące próbę podważenia działań prezesa TK podjętych w związku z koniecznością zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Trybunału” – podkreślił Święczkowski.

Zawiadomienie ws. Święczkowskiego. Sędzia TK odpowiada prezesowi Trybunału Konstytucyjnego

– Zadziwia mnie wiara prezesa Święczkowskiego, że moje działania dotyczące zawiadomienia o potencjalnym przestępstwie mają podłoże osobiste. Muszę powiedzieć wprost: nie mam do pana Święczkowskiego żadnego stosunku osobistego. Taki mam wyłącznie do mojej rodziny i do prawa – przekonywał Patyra w rozmowie z Onetem. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego zwrócił uwagę, że o zarzutach dyscyplinarnych dowiedział się w czwartek, a zawiadomienie złożył w poniedziałek.

Patyra tłumaczył, że w weekendy nie ma dostępu do akt, więc zostałby mu tylko piątek, a analiza obejmuje okres od stycznia do maja. – Nikt nie byłby w stanie tego w jeden dzień przygotować. Mówiąc szczerze, ja nad tym zawiadomieniem pracowałem niemal miesiąc, dlatego oskarżenia prezesa trybunału, że niby „biorę odwet”, są dla mnie co najmniej dziwne – wyjaśnił sędzia TK.

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