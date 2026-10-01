Tak znajomi Sasina robili zawrotne kariery. Na jaw wyszły nowe fakty

Jacek Sasin przez lata miał pozostawać w bliskich relacjach z osobami, które w czasach rządów PiS robiły kariery w państwowych instytucjach i spółkach.

Jacek Sasin i „luźne relacje” z Radosławem Piesiewiczem

Jedna z opisanych przez „Politykę” historii dotyczy Radosława Piesiewicza, byłego prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jego kariera w polskim sporcie rozwijała się m.in. w okresie, gdy Jacek Sasin był ministrem aktywów państwowych. W tym czasie spółki Skarbu Państwa przeznaczały duże środki na sponsoring sportowy.

Według anonimowego rozmówcy „Polityki” osoby, które zawdzięczały Jackowi Sasinowi atrakcyjne stanowiska, miały później unikać eksponowania znajomości z politykiem. Polityk PiS potwierdził, że kiedyś łączyła go z Radosławem Piesiewiczem bliższa relacja koleżeńska, ale obecnie ich kontakty są luźne. Zaprzeczył również, by wpływał na decyzje spółek dotyczące umów sponsorskich. Jak przekazał, nie wiedział też o prowizjach, które szef PKOl miał pobierać przy takich kontraktach.

Kolejną osobą jest Ryszard Madziar, były burmistrz Wołomina i wieloletni znajomy Jacka Sasina. W okresie, gdy PiS pozostawało w opozycji, zatrudnił polityka jako doradcę. Po powrocie partii do władzy obejmował kolejne stanowiska w państwowych spółkach.

Był m.in. doradcą zarządu jednego z banków, gdzie przez około trzy lata pracy miał zarobić blisko 2,8 mln zł. Po zmianie władz banku przeprowadzono audyt. Ryszard Madziar miał znaleźć się w grupie osób, wobec których pojawiły się podejrzenia, że nie wykonywały udokumentowanej pracy na rzecz banku. Bank ma domagać się od niego zwrotu pieniędzy.

Tak znajomi Jacka Sasina zdobywali dyplomy MBA

Wątek związany z osobami z otoczenia Jacka Sasina prowadzi również do Collegium Humanum. Według ustaleń tygodnika „Polityka” w 2017 r. dyplomy MBA w Wyższej Szkole Menedżerskiej odebrało kilkunastu znajomych polityka. Część z nich później zdobywała dyplomy Collegium Humanum. Rozmówca „Polityki” łączy te kwalifikacje z późniejszymi karierami w państwowych spółkach.

Osobno pojawia się sprawa syna Jacka Sasina. Polityk PiS zaprzecza, by pracował on w Polskim Związku Koszykówki. Według działacza koszykarskiego miał jednak być zatrudniony w Polskiej Lidze Koszykówki i wykonywać zadania również dla PZKosz.

Według „Polityki” syn Jacka Sasina został współwłaścicielem ponadtysiącmetrowej działki w Supraślu, na której powstał duży dom. W podobnym okresie sam Sasin został współwłaścicielem blisko 200-metrowego domu w tej samej miejscowości.

Przy obu nieruchomościach pojawia się Łukasz N., były funkcjonariusz SOP oddelegowany do ochrony Jacka Sasina. W 2021 r. został dyrektorem zarządzającym w Poczta Polska Ochrona. Według „Polityki” zarabiał 14 tys. zł miesięcznie plus premie i dodatki. Później miał towarzyszyć Sasinowi podczas podróży do USA jako jego „doradca społeczny”.

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