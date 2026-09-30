Trzaskowski jak Lewandowski czy Świątek? Prezydent Warszawy zaskoczył porównaniem

Rafał Trzaskowski odniósł się do fiaska próby zorganizowania referendum ws. jego odwołania. Prezydent Warszawy w rozmowie z Interią odniósł się do porównań swojej sytuacji z tą, z którą mierzyła się Hanna Gronkiewicz-Waltz w 2016 r. – Nie ma sensu tego porównywać. To dwie kompletnie inne rzeczywistości. Mam olbrzymie uznanie dla mojej poprzedniczki, ale jesteśmy zupełnie innymi politykami i innymi ludźmi. A również czasy są zupełnie inne – ocenił Trzaskowski.

Włodarz stolicy wyjaśniał, że polityka poznaje się po tym, jak „podnosi się po porażkach, czy wyciąga z nich naukę”. – Zaufanie Warszawiaków, brak poparcia dla inicjatywy referendalnej, to chyba jednak także znak, że nie jest ze mną aż tak źle, jak opowiadają po kątach moi oponenci – przekonywał Trzaskowski. Prezydent stolicy zwrócił uwagę, że ma jeszcze ponad połowę kadencji.

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– Sięgnę po analogię ze świata sportu. Proszę spojrzeć na Roberta Lewandowskiego czy Igę Świątek. Kiedy odnoszą sukcesy, wszyscy ich chwalą. Kiedy notują porażki, wiele osób ostro ich atakuje. Kluczowe pytanie brzmi: czy mówimy o sportowcu jednego sukcesu, którego zabije pierwsza porażka, czy o kimś na tyle dobrym, że mimo jednej przegranej czy spadku formy, ma szansę się odbudować – tłumaczył Trzaskowski.

Włodarz Warszawy przekonywał, że „jest długodystansowcem, nie pojawił się w polityce wczoraj i zrobi wszystko, żeby nie zniknąć jutro”. – Patrząc na dostępne badania opinii publicznej, to dla partii wciąż jestem atutem. Co do wyborców, pełna zgoda. Każdy polityk, tak jak każdy sportowiec, musi cały czas starać się utrzymywać wysoki poziom. Polityk – znowu: podobnie jak sportowiec – zawsze jest oceniany na podstawie swojego ostatniego meczu – podsumował Trzaskowski.

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