Coraz więcej wątpliwości w sprawie pakietów z Nawrockim. Ekspertka wskazuje ważny trop

Kto w Kancelarii Prezydenta zdecydował o współpracy z prywatną fundacją i czy Karol Nawrocki o niej wiedział? Zdaniem Grażyny Kopińskiej, ekspertki organizacji walczących z korupcją, od tych pytań należy zacząć wyjaśnianie sprawy opisanej przez „Newsweek” i Radio Zet. Według ustaleń tych redakcji fundacja oferowała pakiety związane ze spotkaniem z prezydentem. W wywiadzie pojawia się kwota 100 tys. dol. za jeden z pakietów. Jak relacjonuje „Newsweek”, Kancelaria Prezydenta odrzuca zarzuty i przedstawia sprawę jako nagonkę na głowę państwa.

Zaproszenie przyszło z kancelarii prezydenta. Kopińska wskazuje główny problem

Ekspertka zwraca uwagę, że zaproszenie na Polish-American Economic Summit wysłano z adresu e-mail wiceministra w Kancelarii Prezydenta. Podpisali je wiceminister, doradczyni oraz członek Rady Gospodarczej przy prezydencie, będący jednocześnie przewodniczącym rady fundacji Centrum Strategii Rozwojowych. Z przytoczonej w wywiadzie treści zaproszenia wynikało, że wydarzenie organizuje fundacja we współpracy z Kancelarią Prezydenta. Zapowiadano duże zaangażowanie prezydenta i wysokich urzędników oraz możliwość bezpośredniego dialogu w gronie liderów biznesu.

W ocenie Kopińskiej odbiorca takiego zaproszenia mógł uznać kancelarię za współorganizatora. To właśnie udział prezydenckiego otoczenia ekspertka uważa za kluczowy problem.

Czy Nawrocki wiedział o pakietach? To wymaga ustalenia

Kopińska dopuszcza możliwość, że inicjatywa pochodziła od współpracowników, a prezydent o niej nie wiedział. Dlatego domaga się ustalenia, kto podjął decyzję o współpracy z fundacją. Wskazuje również na powiązania personalne. Według jej relacji trzy osoby z zarządu i rady fundacji zasiadają w prezydenckich radach do spraw energetyki, młodzieży i gospodarki.

Ekspertka nie przesądza, czy doszło do przestępstwa. W rozmowie odnosi się do zapowiedzi Michała Szczerby dotyczącej zawiadomienia prokuratury w sprawie płatnej protekcji. Podkreśla, że ustalenie ewentualnej odpowiedzialności wymagałoby zbadania sprawy.

Co daje dostęp do prezydenta? W tle biznes i weto

Zdaniem Kopińskiej rozmowa z głową państwa może być atrakcyjna dla przedsiębiorców liczących na promocję firmy. Może też służyć przedstawianiu argumentów za rozwiązaniami prawnymi korzystnymi dla danej branży lub przeciw nim. Ekspertka mówi, że nie znalazła na stronach prezydenta i jego kancelarii informacji o spotkaniach z lobbystami. Postuluje zmianę ustawy lobbingowej i przyjęcie zasad tworzenia prawa. Podkreśla, że przedstawianie interesów branż jest dopuszczalne, ale powinno odbywać się w sposób jawny i przejrzysty.

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