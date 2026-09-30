Tajne spotkanie premiera i prezydenta. Opozycja ma „wielkiego haka” na szefa rządu?

O powtarzanej przez środowisko PiS plotce poinformowali prowadzący podcastu W związku ze śledztwem. O tym, że dojdzie do takiego spotkania, wiedzy nie mieli ponoć ani politycy opozycji, ani koalicji. Nieznane są podstawowe informacje – np. to gdzie i kiedy miało ono miejsce.

Politycy Prawa i Sprawiedliwości twierdzą, że Karol Nawrocki i Donald Tusk rozmawiali o budowie stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Przewodniczący Koalicji Obywatelskiej miał być przeciwny jej powstaniu. Wtedy rzekomo dowiedział się o materiałach, które zostaną ujawnione przez Pałac. Dziennikarka Dominika Długosz zaznaczyła, że w plotce mowa jest o „wielkim haku” na szefa rządu.

Tusk, gdy to usłyszał, miał wyrazić zgodę na obecność żołnierzy USA na terytorium Rzeczypospolitej.

To wszystko brzmi ciekawie i zaskakująco, jednak jest tu wiele „ale”.

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Długosz zaczęła od przypomnienia, że od blisko dwóch dekad Tusk mówi o potrzebie zwiększenia obecności wojskowych z USA w Polsce. Po wybuchu wojny (rosyjsko-ukraińskiej) także wskazywał na konieczność pogłębienia militarnej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi.

Politycy PiS przypominają jednak, że (w 2008 r.) we wstępnej fazie rozmów dot. budowy bazy w Redzikowie (otwartej ostatecznie w 2024 r.) premier miał duże zastrzeżenia. Dziennikarka (związana z tygodnikiem „Newsweek”) przyznała, że tak było, jednak jest to znacznie bardziej skomplikowane. Szef KO był bowiem „za” powstaniem, ale nie podobały mu się warunki, na jakich miała funkcjonować – m.in. finansowe.

– Ówczesna administracja Tuska powiedziała: „OK, ale to nie jest tak, że my zapłacimy wam za wszystko. To nie jest tak, że my będziemy utrzymywać 10 tys. Amerykanów w Polsce. To nie jest tak, że my tę bazę weźmiemy na swoje barki” – przytoczyła, jaki tok myślenia mógł mieć wtedy polityk.

– Z naszej wiedzy wynika, że jest to wszystko [plotka o tajnym spotkaniu – przyp. red.] to kosmiczna ściema – padło w trakcie podcastu, który współprowadzi Mariusz Gierszewski z Radia ZET.

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