Piątkowska wyszła z propozycją do Gibały. "Panie radny, zapraszam"

Do kolejnej tury przedterminowych wyborów w Krakowie, które wyłonią nowego prezydenta i radę miasta, przeszedł Łukasz Gibała (polityk określający siebie mianem niezależnego) i senatorka Monika Piątkowska (na którą postawiła Koalicja Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe).

Pierwszą turę głosowania zwyciężył bezsprzecznie Gibała – z przewagą kilku punktów procentowych nad Piątkowską. 11 października (niedziela) wiadomo będzie, kto ostatecznie zastąpi byłego włodarza Krakowa – Aleksandra Miszalskiego. O jego dymisji zdecydował wynik niedawnego, głośnego referendum.

Pozostało półtora tygodnia – czas ten senatorka chce najwyraźniej wykorzystać jak najlepiej, bo już wyzwała rywala na pojedynek. Zaprosiła go bowiem na otwartą debatę.

„ Jasno i transparentnie. Bezpośrednio przed mieszkańcami”

Piątkowska do Gibały zwróciła się poprzez wpis na platformie X. „Panie radny Gibała, ja zawsze chętnie porozmawiam z Panem o przyszłości Krakowa i o naszych pomysłach na to miasto. I zgadzam się z Panem w jednej ważnej sprawie: mieszkańcy powinni mieć możliwość usłyszenia naszych propozycji, zadania nam pytań i porównania naszych odpowiedzi. Żadne medium nie powinno być przy tym pomijane ze względu na swoją redakcję czy odbiorców” – wskazała.

I przeszła do meritum. „Dlatego proponuję Panu otwartą debatę przed mieszkańcami. Czwartek, 8 października, godz. 18. Kraków” – podała szczegóły. Senatorka chce, by w wydarzeniu udział wzięły „wszystkie zainteresowane redakcje”. „Każde medium, które zgłosi chęć udziału, będzie mogło zadać nam obojgu po jednym pytaniu. Te same warunki, ten sam czas na odpowiedź” – zaznaczyła.

Kandydatka zaproponowała też tematy rozmów: finanse Krakowa, transport, kwestia mieszkania, bezpieczeństwo, inwestycje. „Porozmawiajmy też o tym, co każde z nas rzeczywiście chce zrobić przez najbliższe dwa lata. Jasno i transparentnie. Bezpośrednio przed mieszkańcami. Jedno miasto. Jeden wieczór. Jedna otwarta debata. Panie radny, zapraszam” – zwróciła się do Gibały, którego oznaczyła we wpisie z dnia 30 września (środa).

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