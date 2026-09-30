Nagroda Solidarności dla uwięzionej dziennikarki. Sikorski: „Słowa są niewygodne”

Amaglobeli została w sierpniu ubiegłego roku skazana w Batumi na dwa lata więzienia za spoliczkowanie policjanta podczas antyrządowego protestu. Po aresztowaniu podjęła strajk głodowy, który trwał 38 dni. Sikorski przypomniał, że głodówka była wyrazem jej sprzeciwu wobec praktyk gruzińskiego rządu. Zwrócił też uwagę na odwagę i siłę dziennikarki.

W Gruzji jest ikoną. Mzia Amaglobeli od 2 lat choruje w więzieniu

Amaglobeli jest założycielką niezależnych mediów Batumelebi i Netgazeti, działających od blisko ćwierćwiecza. Zarówno ona, jak i oba tytuły otrzymywały nagrody za odważne reportaże i wysokie standardy etyczne. Dziennikarka jest również laureatką Nagrody im. Sacharowa.

Podczas uroczystości minister spraw zagranicznych RP poinformował, że w więzieniu Amaglobeli zaczęła cierpieć na poważną chorobę oczu.

— Rząd polski apeluje o zapewnienie jej profesjonalnej opieki lekarskiej oraz o nieutrudnianie procesu leczenia — powiedział.

Szef polskiej dyplomacji zaznaczył również, że świat widzi i docenia postawę gruzińskiej dziennikarki.

„Wolność słowa wymaga ochrony”. Mocne słowa Sikorskiego podczas uroczystości

— Historia laureatki przypomina nam, że obrona wolności i poszanowanie godności ludzkiej nie jest zadaniem wyłącznie państw czy organizacji, to zadanie każdego z nas — podkreślił Radosław Sikorski.

— Przypomina nam też, że wolność słowa wymaga ochrony, zwłaszcza wtedy, gdy wypowiadane słowa są niewygodne — dodał szef MSZ.

Nagroda Solidarności im. Lecha Wałęsy jest przyznawana za szczególne działania na rzecz promocji i ochrony demokracji oraz wolności obywatelskich. W poprzednich latach otrzymali ją m.in. Mustafa Dżemilew, Żanna Niemcowa, Pawieł Łatuszka i Berta Soler Fernandez.

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