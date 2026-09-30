Prezes TK szuka pomocy u marszałków Sejmu. Przyszłe finansowanie Trybunału pod znakiem zapytania

Jak informowaliśmy wcześniej, w rządowym projekcie budżetu państwa 2027 zabrakło części dot. TK. Z szacunków szefa Trybunału – Bogdana Święczkowskiego – wynika, że wydatki przekroczą 78 mln zł (ponad 85 proc. planowanych środków ma pokryć uposażenia 38 sędziów w tzw. stanie spoczynku).

W związku z faktem, że przyszłe finansowanie organu konstytucyjnego pozostaje pod znakiem zapytania, prezes TK zdecydował się zwrócić do marszałków izby niższej Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej.

RF i RDS zaakceptowały projekt finansowania TK

Święczkowski na wstępie zaznaczył, że „działa w stanie wyższej konieczności”. Dokument zaadresował do Włodzimierza Czarzastego, jak i do jego zastępców (czyli m.in. Szymona Hołowni, Doroty Niedzieli, Moniki Wielichowskiej, Piotra Zgorzelskiego, Krzysztofa Bosaka, a także – niedawno wybranego – Marcina Horałę).

Prezes TK poinformował, że „zatwierdził projekt dochodów i wydatków wraz z autopoprawką na rok 2027 zgodnie z terminem wskazanym w rozporządzeniu ministra finansów [resortem kieruje obecnie Andrzej Domański – przyp. red.]”. Jednak „pomimo dwukrotnego poddania przez niego projektu dochodów i wydatków pod obrady Zgromadzenia ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego' na skutek obstrukcji dwójki sędziów Trybunału Konstytucyjnego' nie udało się zebrać kworum koniecznego do jego zatwierdzenia w drodze uchwały” – zaznaczył w piśmie.

Święczkowski zauważył, że „przepis Ustawy (...) o organizacji i trybie postępowania przed TK dot. wewnętrznej procedury funkcjonowania organu konstytucyjnego' a przepisy nie wskazują terminu podjęcia uchwały”. „Należy także podkreślić, że rekomendację w zakresie zawarcia w budżecie państwa na 2027 r. źródła finansowania dla TK wyraziła Rada Fiskalna, jak również – w toku posiedzenia plenarnego – Rada Dialogu Społecznego” – podkreślił.

Oto jedyne wyjście, jakie widzi prezes Trybunału Konstytucyjnego

W opinii szefa TK okoliczności te „powodują konieczność bezpośredniego przekazania Parlamentowi projektu planu finansowego Trybunału Konstytucyjnego na przyszły rok”. „Jest to obecnie jedyne rozwiązanie, które pozwoli na prawidłowe wykonanie obowiązków ciążących na Parlamencie RP w Zakresie zapewnienia finansowania konstytucyjnemu organowi państwa.

Na tym etapie wyłącznie bezpośrednie działanie ustawodawcy może zapewnić Trybunałowi finansowanie umożliwiające jego bieżące funkcjonowanie, a także w szczególności wypłatę wynagrodzeń pracownikom oraz świadczeń przysługujących 37 sędziom TK w stanie spoczynku i sześciu uposażonym rodzinom zmarłych sędziów” – zakończył autor pisma.

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