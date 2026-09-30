Media: Niepokojąca przesyłka w siedzibie Żandarmerii Wojskowej. Trzy osoby miały trafić do szpitala

Według nieoficjalnych ustaleń do zdarzenia miało dojść w środę 30 września. Do siedziby żandarmerii na terenie województwa podkarpackiego miała trafić koperta z Niemiec. „Po jej otwarciu okazało się, że w środku jest pocztówka” – ustalił nieoficjalnie reporter RMF FM Krzysztof Zasada.

Media: Niepokojąca przesyłka trafiła do siedziby Żandarmerii Wojskowej w Nowej Dębie

Według informacji medialnych po otwarciu przesyłki źle poczuło się dwóch żandarmów oraz przebywający w tym samym pomieszczeniu cywil. Z koperty miała nie wydobywać żadna substancja, jednak wspomniane osoby m iały „podrażnioną skórę na twarzy i na rękach” . „Zostali przewiezieni do szpitala. Odizolowano także czterech żandarmów, którzy nie mieli podrażnień” – poinformowano . Stacja dodała także, że na miejscu pojawili się pracownicy ratownictwa chemicznego.

Informacje o zdarzeniu prekazał też „Tygodnik Nadwiślański”. W rozmowie z gazetą incydent miał potwierdzić jeden ze świadków zdarzenia, który znajdował się w Szpitalu Powiatowym w Nowej Dębie, gdzie przewieziono osoby, które miały mieć kontakt z przesyłką. – Przyjechała jedna, potem druga, a następnie trzecia karetka. Nagle dookoła zaroiło się od policji i wojska. Wejście na Izbę Przyjęć zostało zablokowane – nikt nie mógł wejść, nikt też nie mógł opuścić szpitala. Tłumaczono, że to ze względu na potencjalną kwarantannę. Zrobiło się potężne zamieszanie, część ludzi myślała, że to jakieś ćwiczenia – relacjonował świadek wydarzeń.

Żandarmeria nie komentowała sprawy

Z informacji przekazanych przez Tygodnik wynika, że Żandarmeria Wojskowa nie chciała udzielić informacji w tej sprawie. – W sprawie wydarzeń w Nowej Dębie proszę się zwrócić do prokuratury. Sprawą zajmuje się Dział do Spraw Wojskowych Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie – przekazał podpułkownik Dariusz Rokosz, rzecznik prasowy Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej w rozmowie z Tygodnikiem.

Czytaj też:

Pilna ewakuacja turystów. Miasto z listy UNESCO odcięte przez walki Czytaj też:

Tajne spotkanie premiera i prezydenta. Opozycja ma „wielkiego haka” na szefa rządu?