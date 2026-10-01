Burza po nagraniu Mentzena. „Chłopie, policjantki w mundurze nigdy nie widziałeś?”

– Do dolnośląskiej policji trafiło ponad 150 nowych policjantów. Od razu czuję się bezpieczniej. Gruzińskie gangi, weterani ukraińscy prosto z frontu już drżą ze strachu. Zorganizowana przestępczość po czymś takim się nie podniesie – powiedział w nagraniu zamieszczonym na swoim profilu w mediach społecznościowych Sławomir Mentzen. Lider Konfederacji swoją wypowiedź zilustrował zdjęciami, na których widać tylko kobiety.

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Według komunikatu na stronie dolnośląskiej policji podział, jeżeli chodzi o płeć to 65 kobiet i 85 mężczyzn. Podkreślono również, że liczba, jeżeli chodzi o wrzesień, jest rekordowa. Mentzen wybrał jednak zdjęcie ze ślubowania, które odbyło się w siedzibie Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu na którym są tylko kobiety. Podobnie skadrowano też zdjęcie z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy, gdzie na fotografii pojawili się mężczyźni.







„Chłopie, policjantki w mundurze nigdy nie widziałeś, czy co?” – skomentowała wpis polityka Konfederacji niezrzeszona Paulina Matysiak. „Wiedza o policji jak na średniego TikTokera widać wzorowa. Szczypta seksizmu, kilka zdjęć dla podbicia, tylko mało korzystnych, żeby wyraźnie zabrzmiało i mamy – chlubę narodu, posła na Sejm” – dodała Monika Pawłowska z Rozwoju Plus.

Komentarze pod filmem polityka. „Kto wie, czy na solo nie dostał by pan od którejś”

„Pan panie pośle posturą od tych policjantek chyba nie odbiega zanadto. Kto wie, czy na solo nie dostał by pan wnyków od którejś” – stwierdził były polityk Waldemar Kuczyński. „Ja np. pamiętam, jak policjantka pod Enklawą poradziła sobie z jednym z dzisiejszych posłów Konfederacji” – przypomniała dziennikarka Polsat News Agnieszka Gozdyra. Chodzi o Przemysława Wiplera, który został zatrzymany w 2013 r. przed warszawskim klubem.

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