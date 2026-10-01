Święczkowski zatrzymany na gorącym uczynku? Sędzia Sławomir Patyra o sytuacji w TK

Sędzia Trybunału Konstytucyjnego Sławomir Patyra na antenie Tok FM mówił o działaniach w przypadku złożenia wniosku o uchylenie immunitetu Bogdana Święczkowskiego. Sędzia TK tłumaczył, że decyzję w tej sprawie będzie podejmowało Zgromadzenie Ogólne sędziów Trybunału Konstytucyjnego, które powinien zwołać Święczkowski. – Muszą w nim wziąć udział wszyscy sędziowie, którzy zostali legalnie wybrani, złożyli ślubowanie – tłumaczył Patyra.

Podkreślił, że chodzi również o tych sędziów, którzy nie są dziś dopuszczani do orzekania. Patyra przypomniał, że prezes TK „nie wpuszcza sędziów i do budynku, ale także do jakichkolwiek czynności”. – Nie ma też takiej możliwości, aby legalnie mogły być wydawane jakiekolwiek rozstrzygnięcia w Trybunale Konstytucyjnym – wyjaśniał Patyra. Sędzia TK nie chciał dywagować, co jeśli Święczkowski nie zwoła zgromadzenia.

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– Nie jest tutaj moją rolą wyznaczanie kierunków działania – zaznaczył Patyra. Zdaniem sędziego sytuacja w Trybunale Konstytucyjnym to „kryzys o charakterze politycznym wyłącznie, ponieważ w sensie prawnym sprawa jest zupełnie oczywista”. – Wszystkie karty w tym przypadku są w ręku pana Święczkowskiego – przyznał Patyra. W kontekście pisma Święczkowskiego do marszałków Sejmu ws. budżetu TK na 2027 r. sędzia uznał, że działanie „nie jest skuteczne prawem”.

Patyra ocenił, że potencjalne odsunięcie Święczkowskiego od zarządzania Trybunałem Konstytucyjnym w przypadku uchylenia mu immunitetu może być powodem, dla którego „tak bardzo niechętnie reaguje na apele o to, żeby jednak zgromadzenie zostało zwołane”. – Trudno byłoby sobie wyobrazić sytuację, gdyby w stosunku do któregokolwiek z sędziów wszczęte zostało postępowanie karne, a tenże dalej byłby czynnym sędzią – przekonywał Patyra.

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Według sędziego TK „byłaby to niewątpliwie też pewna kolizja interesów”. Patyra odniósł się również do analizy z Dziennika Gazety Prawnej, zgodnie z którą Święczkowski mógłby być zatrzymany na gorącym uczynku. Chodzi o założenie, że prezes Trybunału Konstytucyjnego popełnia zarzucane mu przestępstwo w trybie ciągłym. – Jako prawnik dopuszczam taką sytuację wobec wszystkich sędziów – podsumował Patyra.

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