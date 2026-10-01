Echa decyzji Nawrockiego. Szef MSWiA zwołał pilną naradę w siedzibie SOP

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz we wtorek 29 września przekazał w mediach społecznościowych, że Karol Nawrocki nie zgodził się na powołanie płk. Tomasza Jackowicza na stanowisko komendanta Służby Ochrony Państwa. Szef MSWiA komentując decyzję ocenił, że „chaos i bałagan to jedyny program, jaki dla kraju i Polaków” ma głowa państwa. „Damy sobie radę mimo tego sabotażu” – dodał Marcin Kierwiński.

„To był fatalny zapis przeforsowany przez PiS, że w SOP, formacji podległej MSWiA, prezydent ma wpływ na nominację komendanta. No i jak może to i blokuje teraz nominację kompetentnego oficera wywodzącego się ze służby. Destrukcja i psucie państwa. Jak w Trybunale Konstytucyjnym i dyplomacji” – komentował koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Rzecznik rządu Adam Szłapka zastanawiał się z kolei, czy „w Pałacu potrafią cokolwiek poza paraliżowaniem państwa?”.

Karol Nawrocki przeciwny Tomaszowi Jackowiczowi. Odprawa Marcina Kierwińskiego i szefostwa SOP

Polska Agencja Prasowa podała, że w związku z decyzją Nawrockiego minister spraw wewnętrznych i administracji zwołał w czwartek na godzinę 12 pilną odprawę w siedzibie SOP z szefostwem formacji. Oprócz Kierwińskiego w odprawie weźmie udział wiceminister w resorcie Czesław Mroczek. Informację potwierdziła rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.

W styczniu 2026 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego wobec ówczesnego komendanta Służby Ochrony Państwa gen. bryg. Radosława Jaworskiego. Zawieszono go w pełnieniu czynności służbowych, a jego obowiązki przejął płk Jackowicz. W lipcu pełnienie obowiązków szefa SOP powierzono płk. Maciejowi Lewińskiemu. Sprawa miała być związana z kradzieżą samochodu należącego do rodziny Donalda Tuska.

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