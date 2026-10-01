MEN ominął weto prezydenta. Do tego samego namawia szkoły i samorządy

Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o Rzeczniku Praw Uczniowskich. Resort Barbary Nowackiej nie zamierzał jednak rezygnować ze swoich planów, więc powołał pełnomocnika przy MEN ds. uczniów. Teraz zachęca szkoły i samorządy do pójścia tym samym tropem.

MEN powołało pełnomocnika ds. uczniów

– Nie będzie to funkcja żadną miarą polityczna – zapowiadała Nowacka, powołując pełnomocnika ministra edukacji ds. uczniów i polityki młodzieżowej. Funkcję tę powierzyła Mikołajowi Wolaninowi, doktorantowi nauk prawnych i magistrowi prawa oraz prawa kanonicznego. Od 2019 roku Wolanin pełnił funkcję prezesa Fundacji na Rzecz Praw Ucznia.

Jak mówiła Nowacka, pełnomocnik jest „zdeterminowany, by działać na rzecz praw i obowiązków ucznia”. Do jego zadań należeć będą analiza przepisów i problemów dotyczących uczniów oraz podsuwanie MEN rozwiązań. Ma też monitorować kwestię przestrzegania praw i obowiązków ucznia, przygotowywać rekomendacje i dobre praktyki dla szkół oraz upowszechniać wiedzę na ten temat. Ma tworzyć rekomendacje dla szkolnych statutów oraz wspierać szkoły w prawidłowym stosowaniu tych przepisów.

Wolanin chciałby zacząć od spotkania z młodzieżą i przypomniał o powstającej Krajowej Strategii Młodzieżowej, mającej obowiązywać do 2035 roku. Jak podkreślał, dokument „będzie definiował całe działania administracji rządowej na rzecz młodzieży”.

Prezydent zawetował ustawę o RPU. MEN zachęca do powoływania rzeczników

Karol Nawrocki zawetował ustawę o Rzeczniku Praw Uczniowskich, ponieważ obawiał się stworzenia przez MEN „szkolnej prokuratury od tropienia anonimowych donosów i budowania systemu antagonizowania, a nie współpracy środowiska szkolnego”.

Minister Nowacka komentowała, że decyzja prezydenta nie zwalnia MEN z odpowiedzialności za dotrzymanie zobowiązań wobec uczniów i środowiska.

– Będziemy też zachęcać, oczywiście bez żadnego obowiązku, do powoływania i szkolnych i samorządowych rzeczników – oznajmiał Mikołaj Wolanin. – Chodzi o to, aby uczniowie jak najbliżej mieli osobę, którą znają i ufają, do której mogą zwrócić się o pomoc – podkreślał.

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