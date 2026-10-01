Święczkowski postawił wszystko na jedną kartę. Tak odpowiedział Czarzasty

Bogdan Święczkowski próbuje doprowadzić do tego, by Trybunał Konstytucyjny otrzymał finansowanie w 2027 roku. Po tym, jak w rządowym projekcie budżetu zabrakło części dotyczącej TK, zwrócił się bezpośrednio do marszałka i wicemarszałków Sejmu. Przekazał im własny plan finansowy i zaapelował, by dokument trafił do wszystkich posłów.

Bogdan Święczkowski przekonuje, że znalazł się w sytuacji, w której musi działać „w stanie wyższej konieczności”. Jego zdaniem problem powstał dlatego, że w projekcie budżetu państwa na przyszły rok nie uwzględniono środków przeznaczonych na funkcjonowanie Trybunału.

Czarzasty odpowiedział Święczkowskiemu. Chodzi o pieniądze dla TK

Na pismo prezesa TK odpowiedział Włodzimierz Czarzasty. Marszałek Sejmu wskazał, że procedura budżetowa w przypadku Trybunału jest ściśle określona. Projekt dochodów i wydatków TK powinno wcześniej uchwalić Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału. Dopiero taki dokument minister finansów może włączyć do projektu budżetu państwa.

Podkreślił, że taki dokument nie został jednak uchwalony. Oznacza to, że resort finansów nie otrzymał aktu planistycznego, który mógłby zostać formalnie włączony do projektu ustawy budżetowej. Marszałek dodał również, że jego kompetencje są ograniczone przepisami prawa. Zwrócił uwagę, że inicjatywa ustawodawcza w sprawie ustawy budżetowej należy wyłącznie do Rady Ministrów.

TK bez pieniędzy w projekcie budżetu? Święczkowski interweniuje

Tymczasem Bogdan Święczkowski twierdzi, że próbował doprowadzić do przyjęcia planu finansowego przez Zgromadzenie Ogólne sędziów TK. Jak napisał w swoim środowym piśmie, dwukrotnie zwoływał posiedzenie, ale nie udało się zebrać wymaganego kworum. Prezes TK określił zachowanie części sędziów mianem „obstrukcji”.

Posiedzenia wyznaczono na 24 czerwca i 14 lipca. Pierwsze z nich miało zostać zakłócone przez dwie osoby, które — według relacji Święczkowskiego — nie były zaproszone, a mimo to pojawiły się na terenie Zgromadzenia Ogólnego. Drugie nie doszło do skutku po tym, jak sędzia Dariusz Szostek i sędzia Magdalena Bentkowska opuścili posiedzenie, co doprowadziło do utraty kworum.

Dariusz Szostek przedstawiał wówczas zupełnie inną argumentację. Tłumaczył, że wraz z Magdaleną Bentkowską zdecydowali się wyjść, ponieważ ich zdaniem Zgromadzenie Ogólne nie może podejmować prawidłowych decyzji, jeśli nie uczestniczą w nim wszyscy sędziowie TK. Chodzi o trwający od lat spór dotyczący statusu części składu Trybunału.

Budżet TK. Ministerstwo Finansów tłumaczy

Resort finansów już wcześniej informował, że plan dochodów i wydatków TK nie został ujęty w projekcie budżetu na 2027 rok. Powodem miało być to, że do ministra finansów trafił dokument, który nie został przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK, czego — według resortu — wymagają przepisy.

Bogdan Święczkowski przedstawia sprawę inaczej. TK informował, że plan przygotowany przez dyrektora Kancelarii Trybunału został przekazany Ministerstwu Finansów 30 lipca. 2 września prezes TK ponownie przesłał dokument ministrowi Andrzejowi Domańskiemu, tym razem wraz z autopoprawką.

Zgodnie z ustawą projekt finansowy przygotowuje dyrektor Kancelarii TK i przedstawia go prezesowi. Ostateczne uchwalenie projektu należy jednak do Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału. Dopiero później minister finansów może uwzględnić go w projekcie budżetu państwa.

W 2026 roku budżet Trybunału był określony na około 67,4 mln zł.

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