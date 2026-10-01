Bliski współpracownik Brauna wśród podejrzanych ws. Collegium Humanum. Domaga się „statusu pokrzywdzonego”

Z pytaniem ws. do prok. Katarzyny Calów-Jaszewskiej z działu prasowego Prokuratury Krajowej zwrócili się dziennikarze „Superwizjera” – Maciej Duda i Robert Zieliński. Przedstawicielka PK potwierdziła ustalenia TVN24 – Piskorski „jest wśród podejrzanych”.

Stacja przypomniała, że polityk w przeszłości był rzecznikiem i posłem Samoobrony – socjalistyczno-agrarnej partii założonej przez Andrzeja Leppera. W 2015 r. został przewodniczącym organizacji Zmiana, która wśród postulatów miała m.in. „poprawę stosunków z Rosją”. Rok wcześniej pojawił się na Krymie (Ukraina), by – jako obserwator – wydać opinię ws. zorganizowanego tam przez Moskwę referendum. Nie odnotował naruszeń prawa. W 2025 r. poparł Grzegorza Brauna w wyborach prezydenckich, a następnie zasilił szeregi jego partii – Konfederacji Korony Polskiej. Prezes KPP zaproponował mu niedawno pierwsze miejsce na liście w wyborach parlamentarnych 2027.

Warto odnotować, że w 2016 r. Piskorski oskarżony został o działalność szpiegowską na rzecz Rosji i Chin. Sprawa nie ma jeszcze finału – wciąż toczy się przed Sądem Okręgowym w Warszawie.

Jak dowiedzieli się nieoficjalnie redaktorzy TVN24, Piskorski podejrzany jest „o udział w zorganizowanej grupie przestępczej” ws. CH.

„Domagam się statusu osoby pokrzywdzonej”

Stacja zacytowała w tym kontekście niedawny komunikat PK – ws. „przedstawienia zarzutów kolejnym 11 osobom w śledztwie dotyczącym Collegium Humanum”. „Zarzuty dotyczą m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy oraz wystawiania fikcyjnych dyplomów i zaświadczeń o przebiegu studiów” – przekazała w czwartek (1 października) Prokuratura Krajowa. Jednym z tych podejrzanych ma być właśnie Piskorski.

Co na to sam zainteresowany? Odniósł się do sprawy w czwartek (1 października) na platformie Facebook.

„Oświadczam, że wbrew komunikatom niektórych ośrodków udających media (których przedstawiciele nawet nie podjęli próby uzyskania ode mnie informacji źródłowej) nie otrzymałem żadnych zarzutów związanych z uczelnią Collegium Humanum. W sprawie prowadzonej przez prokuraturę w Katowicach domagam się statusu osoby pokrzywdzonej w związku z procederem wykorzystywania przeciwko mnie materiałów w ewidentny sposób sfałszowanych. Działania wymierzone przeciwko mnie stanowią kolejny dowód represjonowania osób prowadzących działalność publiczną o charakterze opozycyjnym” – zaznaczył w popołudniowym poście.

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