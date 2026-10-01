Nawrocki poparł pomysł Tuska. Ważna ustawa z podpisem prezydenta

– Na progu jesieni w polskich domach pojawia się pytanie, czy wystarczy nam na rachunki. Takie pytania zadaje sobie wielu obywateli. Ceny paliw są dzisiaj największe w historii. To wpływa na wszystko – ceny chleba czy produktów budowlanych. Dlatego od miesięcy domagam się rozwiązań, które mają skutecznie obniżyć ceny paliw. W kampanii Donald Tusk mówił, że wystarczy obniżyć VAT, teraz zasłania się ustawą – mówił Karol Nawrocki w specjalnym orędziu skierowanym do Polaków.

– Nie pozwolę rządowi dłużej odsuwać od siebie odpowiedzialności za tę trudną sytuację. Podpisałem ustawę dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów paliwowych i zakończę proces ustawiania Polaków w roli politycznych zakładników. To rząd ponosi pełną odpowiedzialność za ceny paliw – mówił.

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