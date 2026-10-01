Po tym ruchu Nawrockiego zawrzało. „Jestem oszołomiony tą bezczelnością”

Karol Nawrocki podpisał ustawę dotyczącą nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Prezydent poinformował o decyzji w specjalnym orędziu. Jednocześnie zapowiedział, że skieruje ustawę do Trybunału Konstytucyjnego w ramach kontroli następczej.

Głowa państwa postawiła też rządowi konkretne oczekiwanie: ceny paliw mają spaść możliwie szybko. Prezydent przekonywał, że odpowiedzialność za ich wysokość spoczywa przede wszystkim na rządzących.

– Od miesięcy domagam się rozwiązań, które mają doprowadzić do realnego obniżenia kosztów paliw. Wszyscy pamiętamy kampanijne obietnice: tylko nas wybierzcie, a benzyna będzie po 5,19 zł za litr. Obecny premier przekonywał, że wie, jak to zrobić, że to jedna prosta decyzja: wystarczy obniżyć podatek VAT. Dziś jednak tych prostych decyzji nie może podjąć, a zamiast tego zasłania się ustawą – stwierdził Karol Nawrocki.

Sikorski ostro o orędziu Nawrockiego

Na wystąpienie prezydenta odpowiedział Radosław Sikorski. – Rząd obniży ceny paliw jak najszybciej, zgodnie z obietnicą premiera – zapowiedział szef MSZ na antenie TVN24.

— Jestem oszołomiony ilością ekonomicznych nonsensów i bezczelnością tego orędzia. Prezydent nie raczył wspomnieć, skąd się wzięły wysokie ceny benzyny: z wojny w Zatoce Perskiej. Niech napisze reklamację do swojego patrona politycznego Donalda Trumpa, który tę wojnę rozpoczął. Słusznie mówił o tym, że mamy zbyt wysoki deficyt już od poprzedniego rządu, a jednocześnie mówił, że nie pozwoli sfinansować obniżek cen benzyny z zysków korporacji naftowych — mówił wicepremier o prezydenckim orędziu.

Obniżka cen paliw. Domański podał szczegóły

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przekonywał, że administracja jest gotowa do szybkiego wdrożenia obniżek. — Tak jak zapowiadał premier, niezwłocznie, w ciągu najbliższych godzin doprowadzimy do obniżenia cen paliw. Czekamy w tej chwili na ustawę z podpisem prezydenta. Jesteśmy gotowi, żeby nawet za kwadrans czy 20 minut ją odebrać z Pałacu Prezydenckiego, opublikować, wydać odpowiednie rozporządzenia, tak żeby w ciągu najbliższych godzin doprowadzić do obniżki cen paliw — poinformował Jan Grabiec na antenie TVN24.

O szczegółach planowanych obniżek mówił Andrzej Domański. Zdaniem ministra finansów program powinien obowiązywać co najmniej do końca roku. – Chciałbym, abyśmy utrzymali ten program minimum do końca tego roku. Widzimy wszyscy, że sytuacja w cieśninie Ormuz jest wciąż bardzo napięta, że wciąż ceny ropy, ceny paliw gotowych na rynkach są bardzo wysokie – oświadczył.

– To jest jeszcze kwestia bardzo dokładnych wyliczeń, musimy być odpowiedzialni za słowa, ale zarówno VAT, jak i akcyza ulegną obniżeniu. Myślę, że to będzie blisko złotówki, ale na takie wyliczenia, jeszcze potrzebujemy chwili – przekazał.

Nawrocki podpisał ustawę. Kaczyński i Mentzen komentują

Z kolei Jarosław Kaczyński stwierdził, że „podpis prezydenta pod ustawą sprawia, że Donald Tusk nie ma już alibi, nie może przerzucać na nikogo odpowiedzialności”. „Mamy rekordowe ceny na stacjach, choć przecież ceny ropy wcale rekordowe nie są, a złotówka ma wyższą wartość wobec dolara niż przed laty. Rząd ma wszelkie narzędzia, aby obniżyć ceny choćby od jutra. Czy rano na pylonach zobaczymy 5,19 zł/l paliwa? Wiemy, ile znaczą opowieści Tuska” – napisał prezes PiS.

Decyzję prezydenta skomentował także Sławomir Mentzen. Lider Konfederacji skrytykował podpisanie ustawy paliwowej. „Podatek od nadzwyczajnych zysków, nakładany wstecz, jest w oczywisty sposób sprzeczny z Konstytucją. Bardzo żałuję, że Prezydent poddał się propagandzie Donalda Tuska i zgodził się na ten podatek” – napisał w mediach społecznościowych.

W opinii polityka „nowe rozwiązanie dotknie Polaków oszczędzających w funduszach będących akcjonariuszami Orlenu, a także samych akcjonariuszy, którzy zostaną obrabowani przez rząd Donalda Tuska”. „Miałem wielką nadzieję, że prezydent będzie chronił Polaków przed podatkami. A wyszło jak zwykle” – komentował.

Czytaj też:

Edzio, Ramzes i Aramis wywołali burzę. Sikorski wbił szpilę Nawrockiemu Czytaj też:

Prof. Dudek ujawnił plan prezydenta. „Tusk gra w szachy, Nawrocki ma bejsbola”