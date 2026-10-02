Żurek zabrał głos ws. sędziego, który zdecydował o liście żelaznym dla Romanowskiego. „Nagroda”

Sąd Okręgowy w Warszawie wydał Marcinowi Romanowskiemu – byłemu wiceministrowi sprawiedliwości – list żelazny. Sprawa ta wywołała powszechne zaskoczenie wśród obozu rządzącego, komentowali ją szeroko politycy koalicji, w tym ci najważniejsi – m.in. Waldemar Żurek (obecny szef MS), który powtórzył zapowiedź Prokuratury Krajowej. Śledczy, który zajmuje się tą sprawą, zamierza złożyć bowiem zażalenie na – co jest tutaj bardzo istotne – nieprawomocną jak na razie decyzję wymiaru sprawiedliwości.

Część opozycji ruch sądu odebrała entuzjastycznie – poseł Rafał Bochenek pytał, czy oznacza ona, że „układ Donalda Tuska się sypie”. „Będą represje wobec niepokornego sędziego?” – zastanawiał się.

Zainteresowanie opinii publicznej wzbudziło to, który sędzia odpowiada za postanowienie. Osobą tą jest s. Konrad Mielcarek.

„ To neosędzia awansowany przez upolitycznioną neo-KRS”

Do sądu okręgowego awansował w 2021 r. Został wtedy powołany przez ówczesnego prezydenta – Andrzeja Dudę. TVN24 zwróciła uwagę, że stało się to na wniosek tzw. neo-KRS (jak skład Krajowej Rady Sądownictwa nazywają politycy obozu rządzącego).

„Spójrzmy prawdzie w oczy – kto jednoosobowo próbuje zapewnić nietykalność człowiekowi podejrzanemu o gigantyczne nadużycia w Funduszu Sprawiedliwości? To neosędzia Konrad Mielcarek – awansowany do Sądu Okręgowego przez upolitycznioną neo-KRS. Komisarz wyborczy z nadania ekipy [Zbigniewa] Ziobry [chodzi o byłego prokuratora generalnego – przyp. red.]. Sygnatariusz list poparcia do neo-KRS dla Stanisława Zduna – jednego z przedstawicieli tamtego układu zamkniętego. Człowiek, którego orzeczenia Sąd Apelacyjny w Warszawie musiał już uchylać z powodu wadliwości powołania i braku niezależności sądu” – stwierdził minister Żurek we wpisie na platformie X.

Za poprzedniego rządu s. Mielcarek był też komisarzem wyborczym w Siedlcach (na Mazowszu). W środę (30 września) wątek ten podczas konferencji poruszył szef MS, który stwierdził, że na takie funkcje powoływano „w nagrodę”. Wyjaśnił, że wiązały się one bowiem „z wysokim dodatkowym wynagrodzeniem”. – Mam wątpliwości, czy możemy tutaj rzeczywiście mówić o sądzie niezawisłym i bezstronnym – podsumował Żurek.

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