„Prawo jest z gumy”. List żelazny dla Romanowskiego obnażył problem polskich sądów

Nie jest zasadniczym problemem to, że list żelazny, który wydał dla Marcina Romanowskiego tzw. neosędzia SO w Warszawie. Problemem zasadniczym jest to, że wobec jasnych przepisów obowiązującego prawa wydanie takiego orzeczenia po prostu nie mieści się w elementarnie logicznie myślącej głowie. Wydaje się oczywiste, że Prokuratura nie wnosiła o jego wyłączenie właśnie z uwagi na oczywistość niedopuszczalności wydania listu żelaznego w okolicznościach sprawy (sprzeciw prokuratora). Żaden sędzia, a nawet neosędzia nie miał prawa do wydania listu żelaznego, bo to kompromituje jego i sąd. To, co zrobił sąd pokazuje, jaki nielogiczny bywa poziom polskiego orzecznictwa. I nie jest to sytuacja odosobniona.

Wyroki bez logiki