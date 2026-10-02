Byli prezydenci doradzali Nawrockiemu przed G20. Sikorski ma inne zdanie

Radosław Sikorski nie ma wątpliwości, jak zachowałby się podczas spotkania z Władimirem Putinem. Na pytanie, czy podałby mu rękę, odpowiada krótko: „Nie”. Szef MSZ podkreśla w wywiadzie dla „Rz”, że nie ma zwyczaju utrzymywać bliskich stosunków z podejrzanymi. Jednocześnie wicepremier odrzuca pomysł bojkotu G20 przez Polskę. Zapowiada, że będzie uczestniczył w spotkaniu w Atlancie, niezależnie od tego, czy pojawi się tam minister spraw zagranicznych Rosji. Jak tłumaczy, dyplomacja stawia polityków w niekomfortowych sytuacjach, z którymi trzeba umieć sobie radzić.

Zaproszenie dla Putina? Sikorski krytykuje decyzję Trumpa

Zaproszenie rosyjskiego przywódcy przez Donalda Trumpa minister ocenia jako zły pomysł. W jego opinii Putin nie powinien być traktowany jako pożądany gość, dopóki prowadzi napastniczą, kolonialną wojnę. Sikorski uważa, że prezydent USA patrzy na konflikt jak człowiek biznesu: szuka rozwiązania, na którym mogłyby skorzystać obie strony. Zdaniem szefa polskiej dyplomacji takie podejście pomija historyczny kontekst wojny, dotąd nie przynosi rezultatów, a jednocześnie wyciąga Putina z izolacji.

Czy obecność Polski na G20 nie będzie miała podobnego skutku? Minister odpowiada, że Polska nie jest gospodarzem ani stroną zapraszającą. Samo zaproszenie naszego kraju uznaje za sukces.

Wspólne zdjęcie z Putinem. Minister wskazuje pole do rozmów

Osobną kwestią pozostaje ewentualna wspólna fotografia uczestników. Pytany, czy prezydent Karol Nawrocki powinien stanąć do zdjęcia z Putinem, Sikorski wskazuje na możliwość rozmów z amerykańskimi gospodarzami.

Przywołuje też przykład ministra finansów Andrzeja Domańskiego, który mierzył się z podobnym dylematem podczas spotkania ministrów gospodarki. Jak relacjonuje szef MSZ, rosyjski minister nie znalazł się wówczas na wspólnym zdjęciu.

Dlaczego Polska nadal wspiera Ukrainę? Sikorski mówi o bezpieczeństwie

W ocenie ministra Rosja nie zrezygnowała publicznie z celów wojny i nadal chciałaby podbić całą Ukrainę. Jednocześnie Sikorski podkreśla, że Kijów uzyskał własne zdolności do uderzeń w głębi Rosji i proponuje obopólne zawieszenie broni.

Szef MSZ zapowiada dalszą pomoc militarną i finansową dla Ukrainy, uznając ją za strategiczny interes Polski. Argumentuje, że stawką jest przetrwanie sąsiedniego państwa i niedopuszczenie do sytuacji, w której rosyjskie czołgi znalazłyby się w Medyce. Radosław Sikorski podtrzymuje również warunek dotyczący ewentualnej nominacji Donalda Trumpa do Pokojowej Nagrody Nobla: prezydent USA musiałby doprowadzić do sprawiedliwego pokoju dla Ukrainy. W ocenie ministra na razie tego nie osiągnął.

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