Uczył w akademii Ziobry. Byłemu wykładowcy AWS grozi 15 lat odsiadki

Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała o przedstawieniu zarzutów byłemu wykładowcy Akademii Wymiaru Sprawiedliwości Jarosławowi Sz. Dotyczą one pięciu czynów wypełniających znamiona przestępstw. Chodzi o doprowadzenie do poddania się innej czynności seksualnej w związku z nadużyciem stosunku zależności, naruszenie nietykalności cielesnej pokrzywdzonej, usiłowanie doprowadzenia pokrzywdzonej do poddania się innej czynności seksualnej i zgwałcenie.

Prokuratura: Były wykładowca Akademii Wymiaru Sprawiedliwości Jarosław Sz. z zarzutami

Do zdarzeń doszło między grudniem 2022 roku a lutym 2025 r. W czwartek 1 października przeprowadzono czynności procesowe z udziałem podejrzanego. Jarosław Sz. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień oraz odpowiadania na pytania. Prokurator zastosował wobec byłego wykładowcy Akademii Wymiaru Sprawiedliwości środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji.

Jarosław Sz. został również zobowiązany do stawiennictwa raz w tygodniu we właściwej jednostce policji. Otrzymał też zakaz zbliżania się na odległość 100 metrów, zakaz kontaktowania się bezpośrednio oraz za pośrednictwem systemów informatycznych lub sieci telekomunikacyjnych z pokrzywdzonymi, a także zakaz opuszczania kraju połączony z obowiązkiem zatrzymania paszportu.

Michał Sopiński o podejrzanym. „Dzięki mojej błyskawicznej reakcji został zwolniony”

Za gwałt grozi od dwóch do 15 lat pozbawienia wolności. Z kolei pozostałe czyny są zagrożone karą do trzech lat więzienia. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba na koniec komunikatu zaznaczył, że z uwagi na dobro pokrzywdzonych nie przewiduje się szerszego informowania o szczegółach sprawy. Były rektor AWS Michał Sopiński przekonywał, że „to dzięki jego błyskawicznej reakcji w 2025 r. i wszczęciu postępowania wyjaśniającego ten wykładowca został zwolniony z Akademii Wymiaru Sprawiedliwości”.

„Niestety dziś Maria Ejchart i Sławomir Cudak przywrócili dr. Jakuba Czarkowskiego, który wtedy krył tego wykładowcę, na stanowisko prorektora. Zaś rzecznika dyscyplinarnego, który skutecznie ścigał tego wykładowcę Panowie Cudak i Czarkowski zwolnili dyscyplinarnie” – dodał Sopiński. Były rektor AWS zapewniał, że to on złożył zawiadomienie do prokuratury.

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