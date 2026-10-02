Szefernaker o decyzji Nawrockiego. „Państwem nie rządzi się bejsbolem, tylko odpowiedzialnością”

Karol Nawrocki podczas orędzia poinformował, że podpisał ustawę umożliwiającą obniżenie cen paliw i zwróci ją do Trybunału Konstytucyjnego o jej zbadanie w trybie następczym. Do sprawy odniósł się na antenie TV Republika Paweł Szefernaker. Szef gabinetu prezydenta przekonywał, że „mamy dziś rząd, który oszukuje i szantażuje Polaków oraz wziął ich za zakładników”. – Polityk musi być odpowiedzialny, szczególnie pełniąc najważniejszą funkcję w państwie – zaznaczył Szefernaker.

Współpracownik głowy państwa podkreślił, że „państwem nie rządzi się bejsbolem”. Szefernaker skomentował również słynną wypowiedź Donalda Tuska, że paliwo będzie za „5,19”. – Na tej obietnicy wyborczej rząd do doszedł władzy, na tym kłamstwie, że jedną decyzją premiera paliwo może tyle kosztować – przekonywał szef gabinetu prezydenta. Szefernaker zapewnił, że Tusk „słowa prawdy w życiu nie powiedział, ale wiele osób uwierzyło premierowi”.

Orędzie Nawrockiego ws. obniżki cen paliw, będzie tańsze tankowanie. Szefernaker komentuje

– Pełna odpowiedzialność za ceny paliw w Polsce jest na rządzie. Dzisiaj, po podpisaniu ustawy, nie ma już wymówek. Nie ma możliwości powiedzenia, że „prezydent coś blokuje” – stwierdził współpracownik Nawrockiego. Szefernaker odpowiedział na krytykę ze strony lidera Konfederacji. – Prezydent parę miesięcy temu podpisał ustawę, która także opodatkowała banki i wtedy Sławomir Mentzen mówił co innego – przypomniał szef gabinetu prezydenta.

Chodziło o to, że „jeżeli nie jest to podatek, który dotyka bezpośrednio Polaków, tylko duże koncerny to należy go wprowadzać”. Szefernaker ocenił, że zmiana optyki szefa Konfederacji wynika z „czystej polityki”. Współpracownik głowy państwa przyznał, że jego „prywatnym zdaniem jest to pewnego rodzaju zawód, bo dzisiaj najważniejsze jest to, żeby tankowanie było tańsze”. Szefernaker odpowiadając na filmik Tuska, sprzed podpisania ustawy zadeklarował, że „nie będzie grał w tę grę”.

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