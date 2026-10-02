Domański skonfrontował się z rosyjskim ministrem. Tych słów nie mógł przemilczeć

Andrzej Domański przebywa na G20 w USA, gdzie udał się na spotkanie ministrów odpowiedzialnych za handel. TVP Info podało, że na pierwszej sesji doszło do scysji. Korespondent Telewizji Polskiej w Stanach Zjednoczonych relacjonował, że „Rosjanin zarzucił Unii Europejskiej hipokryzję”. Jego zdaniem „UE w sprawie rosyjskiej floty ma zachowywać się jak piraci”. To Ukraina miała jako pierwsza zaatakować statki cywilne na Morzu Czarnym, stąd odpowiedź Moskwy – mówił Marcin Antosiewicz.

Spotkało się to z reakcją polskiego ministra finansów, który stwierdził, że Rosja „odwraca kota ogonem, jest zupełnie inaczej, kłamią i Unii Europejska reaguje na rosyjską agresję na Ukrainie, która to musi się bronić”. – To właśnie Rosja i jej wojsko atakuje te ukraińskie transporty żywności na Morzu Czarnym. Nadal tego zawieszenia broni nie ma, w związku z czym nie wiadomo, jak będą wyglądały te najbliższe tygodnie i miesiące, jeżeli chodzi o dostarczenie żywności do Afryki – wyjaśniał dziennikarz.

Andrzej Domański spiął się na G20 z rosyjskim ministrem. Stanął w obronie Ukrainy

Rosjaninem okazał się minister rozwoju gospodarczego Maksim Rieszetnikow. Domański w czwartek 1 października odpowiadał na pytania dziennikarzy. Jedno z nich dotyczyło „kłótni z Rosjaninem”. Domański potwierdził, że miała miejsce scysja. – Faktycznie, strona rosyjska trochę negowała fundamentalne fakty dotyczące między innymi sytuacji na Morzu Czarnym – powiedział na wstępie minister finansów.

– Twardo przypomniałem, kto jest agresorem, kto zaatakował Ukrainę, kto dokonuje dzień w dzień ataków na Ukrainę, czyli Rosja, a Ukraina jest ofiarą brutalnej rosyjskiej agresji. Także po to tutaj jestem – podsumował Domański. Minister finansów ujawnił też szczegóły podróży wszystkich ministrów grupy G20, którzy jechali jednym autobusem. Domański potwierdził, że widać ostracyzm wobec Rosjanina. – Tutaj nie widzę, żeby ktokolwiek z nim rozmawiał – zakończył polski polityk.

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