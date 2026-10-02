Nawrocki podpisał. Czarzasty ma „używanie” po decyzji prezydenta

Karol Nawrocki podpisał ustawę umożliwiającą obniżenie cen paliw i zwrócił ją do Trybunału Konstytucyjnego, aby ją zbadać w trybie następczym. Głowa państwa o decyzji poinformowała podczas orędzia. – Presja ma sens. Odnoszę takie wrażenie, że prezydent, gdy czuje presję społeczeństwa lub polityków, to się zaczyna gubić – zaczął na wstępie konferencji prasowej Włodzimierz Czarzasty.

Marszałek Sejmu podkreślił, że „w wyniku presji i strachu przed opinią publiczną”, prezydent w czwartek 1 października „podpisał ustawę w sprawie cen paliw, co mógł zrobić dwa miesiące temu”. – Prawdę powiedziawszy, dziwi mnie ta sprawa, dlatego że wykorzystanie orędzia jest wtedy potrzebne, kiedy informuje się o rzeczach związanych z bądź zagrożeniem, bądź rzeczach, które dotyczą bardzo mocno sfer najważniejszych, żywotnych, związanych z bezpieczeństwem narodu – przyznał Czarzasty.

Orędzie Nawrockiego ws. obniżki cen paliw, będzie tańsze tankowanie. Czarzasty zabrał głos

– Ja rozumiem, że pan prezydent w tej chwili użył orędzia dlatego, że nie zawetował ustawy. To jest ewenement w Polsce, tym bardziej, że zawetował do tej pory ponad 45 ustaw. Ciekawy jestem, powiem szczerze, jakiego instrumentu użyje prezydent w momencie, kiedy będzie trzeba informować o zagrożeniach, a nie o tym, że się podpisało jedną z wielu ustaw – zastanawiał się lider Lewicy.

– Widzę po pana zachowaniach, po pana braku skuteczności, po pana zagubieniu w sytuacjach poważnych i wobec sytuacji poważnych, że zasada ani kroku wstecz przed Nawrockim jest zasadą rozsądną i zaczyna przynosić pozytywne efekty dla kraju i dla naszego narodu. Sądząc po tym, jak pan wczoraj, po nacisku opinii publicznej i żądaniach podpisania ustawy, podpisał ustawę w sprawach cen paliw – podsumował Czarzasty.

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