Plan Święczkowskiego spalił na panewce. Czarzasty ogłosił decyzję w sprawie TK

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty w piątek 2 października otwarcie zapowiedział, że nie nada biegu sprawie włączenia projektu dochodów i wydatków Trybunału Konstytucyjnego do projektu budżetu państwa na 2027 rok. Z takim wnioskiem zwrócił się do niego prezes TK Bogdan Święczkowski.

Czarzasty do Święczkowskiego: Nie nadam biegu sprawie

W środę 30 września prezes TK złożył u marszałka pismo „dotyczące konieczności zapewnienia w ustawie budżetowej na 2027 rok środków finansowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania TK”. Dołączył do niego projekt planu dochodów i wydatków TK na 2027 rok. i poprosił o przekazanie obu dokumentów wszystkim posłom. Jak tłumaczył, robił to „działając w stanie wyższej konieczności” po tym, jak rząd w projekcie przyszłorocznego budżetu nie uwzględnił części dotyczącej TK.

Czarzasty po raz kolejny powtórzył, że projekt Święczkowskiego projekt nie został uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK, a takiej procedury wymagają obowiązujące przepisy. – W związku z tym, jeżeli pan pisze do mnie, że działa pan w stanie wyższej konieczności, to ja mam dla pana taką propozycję: niech pan przestanie działać w stanie wyższej konieczności, niech pan zacznie działać zgodnie z prawem – podsumował.

– Nie nadam biegu sprawie, o którą pan wnosi – oświadczył marszałek Sejmu. Dodał przy tym po raz kolejny, że nie uważa Bogdana Święczkowskiego za prezesa TK. Przypomniał mu po raz kolejny, że do budżetu państwa włączany jest projekt wydatków TK, uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne sędziów. Tego jednak prezes Święczkowski nie zwołuje, tłumacząc się „obstrukcją” dwójki sędziów, przez których nie udaje się zebrać wymaganego przepisami kworum.

Paraliż TK. Konstytucjonalista nie widzi szans na zmianę

Zdaniem prof. Chmaja obecnie Trybunał znajduje się „w stanie ogromnego kryzysu”, który został zapoczątkowany w momencie, kiedy prezesurę przejęła Julia Przyłębska. — W czasach PiS kryzys się pogłębiał, a teraz nastąpił paraliż tej instytucji. Trybunał prawie już nie orzeka, jest pogrążony w sporach wewnętrznych. W poprzednich latach dochodziło — jak wskazała Helsińska Fundacja Praw Człowieka — do ręcznego sterowania składami sędziowskimi po to, żeby w określonych sprawach orzekał pożądany dla prezesa Trybunału skład osobowy. Potrzebny jest gruntowny reset — stwierdzał konstytucjonalista.

W ocenie eksperta „najbardziej pożądane” byłoby odnowienie TK poprzez zmianę konstytucji. Jednocześnie zastrzega, że nie widzi możliwości zbudowania niezbędnej do tego większości w obecnym Sejmie. — Stąd skoro nowelizacja konstytucji na razie nie jest możliwa, należy robić reset stopniowo już teraz, w granicach wyznaczonych przez konstytucję — podsumował Chmaj.

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