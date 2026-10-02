Koniec z „walającymi się” hulajnogami po chodnikach i ulicach. Minister przedstawił rozwiązanie

Minister infrastruktury został zapytany w TVN24, czy będą zmiany dotyczące funkcjonowania hulajnóg w Polsce. Pytanie dotyczyło głośnego nagrania na S8 w Warszawie, gdzie młody mężczyzna jechał hulajnogą ok. 100 km/h. – Włoskie i niemieckie rozwiązania dotyczące ubezpieczenia, a jednocześnie takiej formy rejestracji, ponieważ ktoś, kto ma ubezpieczenie OC na hulajnogę musi zastosować specjalną naklejkę, która identyfikuje ten pojazd, są bardzo ciekawe – zaczął Dariusz Klimczak.

Polityk podkreślił, że to rozwiązanie jest „rozważane”. – My nie chcemy dokładać Polakom żadnych nowych obowiązków. Z jednej strony jest to liberalne podejście – wolność wyboru urządzenia transportu osobistego wraz z rozwojem technologii to jest coś, z czego trzeba w życiu korzystać. Druga strona to jest bezpieczeństwo, troska o innych uczestników ruchu, o nas samych. Ten człowiek, który został zaprezentowany na filmie, jest po prostu krok od śmierci – zaznaczył Klimczak.

Zmiany w funkcjonowaniu hulajnóg w Polsce. Minister infrastruktury przedstawił szczegóły

Minister infrastruktury zwrócił uwagę, że młody mężczyzna porusza się z wysoką prędkością „na takich małych kółeczkach”. Klimczak wspomniał o przepisach, które udało się już wprowadzić – limicie wieku i kaskach. – Są kolejne kroki. Mamy gotową ustawę dotyczącą homologacji pojazdów. Ona niebawem wejdzie na Komitet Stały, czyli to jest ostatni krok przed Radą Ministrów. Transportowy Dozór Techniczny to będzie ta instytucja, która będzie odpowiada za kontrolę rynku hulajnóg – mówił.

Polityk stwierdził, że w ustawie nie ma naklejek rejestracyjnych dla hulajnóg, ale jest to rozważane. – Możemy wszystko uregulować w Polsce, tylko że my chcielibyśmy deregulować funkcjonowanie w Polsce i stosować etapami takie rozwiązania, które przynoszą określone skutki. Dzisiaj największy problem jest z tym, że sprowadzane do Polski są różne wynalazki elektryczne i nikt tego nie kontroluje – wyjaśniał Klimczak.

Dariusz Klimczak zapowiedział kary. „Nikt nie wpuści tego na polski rynek”

W związku z tym przepisy uniemożliwią sprowadzanie do kraju urządzeń, które przekraczają prędkość, które mają system pozwalający na zmodyfikowanie oraz posiadają określoną moc i napięcie. – Jeżeli ktoś będzie próbował sprowadzić taki towar będzie podlegał karze i generalnie nikt nie wpuści tego na polski rynek – zapewniał minister infrastruktury. Klimczak przekonywał, że nie chodzi o to, aby ścigać dzieci, które jeżdżą hulajnogami do 20 km/h.

– Chcemy we współpracy z samorządem dać możliwość tego, aby te hulajnogi będą w jednym miejscu wypożyczane i oddawane. Dzisiaj mamy taki problem, że to leży, wala się po chodnikach i ulicach – podsumował polityk. Klimczak przypomniał, że są miasta w Europie, gdzie hulajnogi są zakazane. Miasta posiadające publiczne wypożyczalnie będą miały obowiązek wyznaczenia stref, gdzie będzie można wypożyczyć i oddać hulajnogę. Właściciele porzuconych urządzeń będą płacić kary.

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