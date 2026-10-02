W szeregach PiS poruszenie po decyzji Nawrockiego. „Wyszliśmy na klaunów”

O tym, co zdecydował Karol Nawrocki ws. ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, przed orędziem wiedziała jedynie centrala Prawa i Sprawiedliwości – ustalił Onet. Wielu członków partii jeszcze wczoraj rano (w czwartek – 1 października) uderzało w propozycję rządu Donalda Tuska i wskazywało, że jedynym ratunkiem dla obywateli jest dziś podobny projekt, ale przygotowany przez głowę państwa.

A jednak w trakcie mowy do narodu Nawrocki zaskoczył, mówiąc, że „podpisał ustawę”. – Zakończę tym proces ustawiania Polaków w roli politycznych zakładników. (...) W ich imieniu stawiam (...) konkretne oczekiwania: obniżki na stacjach mają nastąpić od razu i powinny doprowadzić ceny paliw do poziomu obiecanego obywatelom w kampanii wyborczej. Każda złotówka pozyskana dzięki tej ustawie musi zostać wydana na obniżenie cen paliw. Nie za miesiąc. Nie po następnej politycznej awanturze. Nie za tydzień czy dwa. Paliwo ma być tańsze teraz – podkreślał w trakcie orędzia.

Posłowie PiS rozczarowani po ruchu prezydenta

Z okazji tej politycy koalicji skorzystali od razu – zaczęli m.in. publikować imiona i nazwiska posłów opozycji, którzy głosowali „przeciw” ustawie, gdy ta procedowana była w Sejmie. – Teraz musimy zjadać własny język – żalił się w rozmowie z Onetem jeden z parlamentarzystów PiS.

Następny oczekiwał, że zrealizuje się inny scenariusz. – Mogliśmy zmusić tamtych do jakichkolwiek ustępstw, tymczasem powstaje wrażenie, że Nawrocki zagrał w orkiestrze Tuska – oceniło anonimowo kolejne źródło portalu.

Jedno jest pewne – Koalicja Obywatelska mogła mocno zyskać na decyzji głowy państwa. Czy tak się stało pokażą jednak przyszłe sondaże. KO od dłuższego czasu mocno wyprzedza PiS, który stracił sporą część elektoratu po rozłamie.

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