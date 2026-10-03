Nawrocki chce dowodu ws. sędziego TK. „Prawo nie przewiduje takiej procedury”

Kancelaria Prezydenta domaga się dowodu, że Maciej Berek rzeczywiście wykonywał zawód radcy prawnego. Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych zapewnił „Rzeczpospolitą”, że sędzia Trybunału Konstytucyjnego taki status posiada, bo „niedawna był wpisany na listę radców wykonujących zawód w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, zanim otrzymał status radcy niewykonującego zawodu w związku z nominacją na sędziego TK”.

Włodzimierz Chróścik wyjaśnił, że „ustawa o radcach prawnych nie przewiduje procedury” sprawdzenia, kto rzeczywiście wykonuje tę pracę, podobnie jak ustawa o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Szef KRRP tłumaczył, że zawód radcy prawnego można „wykonywać w rozmaitych formach”. – Można prowadzić kancelarię, która ma swoją siedzibę w jednym czy kilku miejscach, ma swoją stronę internetową, zatrudnionych pracowników itd. – zaznaczył Chróścik.

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– Można to robić indywidualnie albo w spółce. Ale radcowie pracują też na podstawie umów zlecenia, bez posiadania stacjonarnej ani nawet wirtualnej kancelarii. Mogą być również zatrudnieni na etacie – kontynuował prezes Krajowej Rady Radców Prawnych. Chróścik podkreślił, że „podobnie jak adwokaci, niektórzy radcy prawni pełnią czasem dyżury jako obrońcy z urzędu w postępowaniu przyspieszonym”. Czasem jednak nikt się nie zgłasza.

Szef KRRP sytuację porównał do strażaka, który jest gotowy do gaszenia pożaru, bez względu na to, czy się pali, czy nie. – Jeżeli nie świadczę pomocy prawnej codziennie, to nie oznacza więc automatycznie, że przestaję wykonywać zawód – zaznaczył Chróścik. Przepisy jako pomoc prawną definiują też m.in. opracowywanie projektów aktów prawnych, czym przez lata zajmował się Berek. Wątpliwości ws. sędziego TK mają więc wynikać z rozumienia wykonywania zawodu radcy prawnego.

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