1000 zaległych spraw Święczkowskiego, polskie rodziny na plusie i Niemcy w cieniu Moskwy. Nowy „Wprost”

„Zawiadomienie na Święczkowskiego”. 1000 spraw zalega już w Trybunale Konstytucyjnym. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa urzędniczego przez Bogdana Święczkowskiego złożyła Fundacja Praw Podatnika w ubiegły poniedziałek, 28 września. Szczegóły w tekście Szymona Krawca.

„Autorytet sięga dna”. – Maciej Berek powinien pójść do siedziby prezydenta – konstytucjonalista prof. Marek Chmaj w wywiadzie Magdaleny Frindt podpowiada, w jaki sposób wybrany przez Sejm sędzia TK mógłby złożyć ślubowanie.

„Obywatele mają jedno życie”. Kogoś, kto dzisiaj potrzebuje ochrony swoich konstytucyjnych praw, niewiele obchodzi, jak doskonały Trybunał powstanie za kilkanaście czy kilkadziesiąt lat – punktuje raport Fundacji Batorego Marek Isański.

„Rodzina na plusie”. Szymon Krawiec sprawdził, kto w polskim rodzinnym biznesie zarabia najwięcej, a kto najszybciej pomnaża zyski.

„Niemcy w cieniu Moskwy”. Strach przed AfD może być nieco spóźniony, bo Rosjanie już swobodnie operują w Niemczech. Służą w Bundeswehrze, mają też wgląd w śledztwo w sprawie Nord Stream 2 – pisze Jakub Mielnik.

Co jeszcze w nowym „Wprost”

„Krakowski przekładaniec”. Z prostego dodawania wynika, że Monika Piątkowska, która będzie walczyła w drugiej turze krakowskich wyborów z Gibałą, nie ma szans na prezydenturę. O tym, jakie błędy popełniła, pisze Eliza Olczyk.

„Jestem odporny na groźby”. – Oddawanie gospodarki w ręce politycznych nominatów zawsze kończy się kolesiostwem, za które płacą podatnicy – w rozmowie z Agnieszką Niesłuchowską ostrzega Marian Banaś. Opowiada też o planach na nową partię.

„Czego Polacy nie chcą usłyszeć”. Zupełnie z dobrego serca zachęcam państwa do odsłuchania dwóch przemówień Donalda Tuska z 17 września. Mówił tego dnia serio. Na poważnie serio. Ale co z tego? – zastanawia się Jan Wróbel.

„Człowiek, który wie za dużo”. prezydent Karol Nawrocki przekazał premierowi Donaldowi Tuskowi negatywne stanowisko wobec powołania płk. Tomasza Jackowicza na stanowisko komendanta SOP-u. I właśnie słowo „uzgodnienie” jest tutaj kluczowe – tłumaczy gen. Andrzej Pawlikowski.

„Szaleństwo widzialności”. Kiedy nasze życie stało się czymś, co można oglądać jak serial? – Kultura narcystyczna w dużej mierze została zaprojektowana – tłumaczy w wywiadzie Marty Byczkowskiej-Nowak prof. Magdalena Szpunar.

„Jak rozmawiać z Putinem”. Wychowany na leningradzkich podwórkach Putin myśli i działa jak zwykły chuligan. Zrozumienie tego pomogłoby dyplomatom w zakończeniu wojny, ale na to się nie zapowiada – pisze Miłosz Szymański.

„Stawka większa niż zwykle”. Aleksandar Vučić rezygnuje z urzędu prezydenta Serbii i chce powrócić jako premier. To karkołomna decyzja, bo w kraju już formuje się masowy ruch społecznego niezadowolenia – analizuje Tomasz Stankiewicz.

„AI bada granice”. Sztuczna inteligencja potrafi być jednocześnie absurdalnie nieporadna i niepokojąco sprawcza. Rosną w siłę systemy, których zachowania wciąż nie potrafimy przewidzieć – ostrzega dr hab. Monika Różycka.

„Archipelag nieustających wakacji”. Na Malediwach wybór jednej spośród 1200 wysp ma znacznie większe znaczenie niż mogłoby się wydawać. Różnic między nimi nie widać na zdjęciach. Czuje się je już na miejscu – opisuje Alicja Miłosz.

„Jak dogonić Prusa”. Reżyser mówi o „złapaniu błyskawicy w butelkę”, a producent o wielkiej misji wyrwania Polaków sprzed telewizorów. Czy kinowa „Lalka” ma szansę tego dokonać? – recenzuje Gabriela Keklak.

„Wódz tańczy i śpiewa”. – Historia Kościuszki nie jest jakąś lokalną polską opowieścią o facecie z kosynierami – przekonuje w rozmowie z Krystyną Romanowską Konrad Imiela, reżyser musicalu o legendarnym przywódcy.

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